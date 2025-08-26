Quique Llopis Doménech afronta una auténtica final "mundial" antes del Mundial

Una final de nivel "mundial" le espera a Quique Llopis Doménech este jueves, 28 de agosto, en Zúrich. El atleta de Bellreguard disputa la prueba que cierra la Diamond League para la que se ha clasificado gracias a los puntos sumados en las anteriores citas de esta competición en China, Shanghái, Qatar, París y Lausanne.

El tres veces campeón de España de los 110 metros vallas viaja este miércoles a Zúrich desde el CAR de Sant Cugat (Barcelona), en donde está concentrado desde principio de mes preparando la gran cita del año 2025 que es el Campeonato del Mundo de Japón, del 13 al 21 de septiembre. Su entrenador, el gandiense Toni Puig, se desplaza a Suiza con él.

Llopis y Puig volverán al centro de alto rendimiento barcelonés hasta el día 31 de agosto y regresarán a casa el 1 de septiembre. Pasarán el 2 de septiembre entre los suyos y con el tiempo justo para rehacer las maletas volverán a irse, esta vez a Madrid el día 3, para volar hacia Tokyo el día 4.

Antes de hablar de la que será su última competición antes del Mundial de Japón, el atleta de Adidas recuerda la prueba de Lausanne de la pasada semana en la que hizo octavo: "Llovía y hacía viento. No fueron las mejores condiciones para correr".

Centrando la conversación en el presente, Quique confirma que "estamos entrenando muy bien y me encuentro en buenas condiciones", añadiendo que "el objetivo es ser competitivo ante rivales de primer nivel, buscar la mejor clasificación y en cuanto a marcas correr en mi mejor registro personal 13,09, o estar cerca".

Llopis y Puig, en la concentración del CAR de Sant Cugat / Levante-EMV

Quique Llopis se medirá en la final de la Diamond League a seis atletas con mejor marca que él y otro, el jamaicano Orlando Bennett, que está igualado al saforense con esos 13,09 segundos.

Los principales adversarios y, según Llopis, "en teoría, los más fuertes" son Cordell Tinch (USA) y el japonés Rachid Muratake. "Son los contrincantes de referencia y el resto estamos por el estilo".

También participan los estadounidenses Jamal Britt, Freddie Crittenden y Trey Cunningham y el suizo Jason Joseph.

Tinch es el nº 3 de la clasificación mundial, seguido de Muratake (4º), el propio Quique Llopis (6º), Cunningham (7º) y Crittenden (9º). Jason es el 13º, Bennett el 14º y Britt el 15º.

Hay dos atletas, además, que han corrido alguna vez en menos de 13 segundos: Cordell Tinch (USA) y el japonés Rachid Muratake, que atesoran 12,87 y 12,92, respectivamente. A estos hay que sumar a Cunningham con 13 segundos pelados.

Llopis también ha corrido por debajo de 13 segundos en la final del Campeonato de España de Tarragona que ganó, pero la marca no fue homologada por exceso de viento a favor.