Segundo concurso especial de categorías menores que convoca el CD Pesca Gandia
La competición está programada el domingo, 31 de agosto
Salva Talens Carbó
El Club Deportivo de Pesca Gandia organiza el domingo 31 de agosto el 2º Concurso Especial de Regularidad para las categorías alevín, infantil y juvenil. La competición está abierta a la participación de todos los niños y niñas hasta 17 años, sean socios o no del Club.
El inicio del concurso será a las 08:00 y finalizará sobre las 11:30 h. El sorteo de pesqueras está programado para el viernes 29 de agosto a las 20:00 horas. El lugar es la Escollera Norte y la inscripción es gratuita.
Los participantes competirán agrupados por categorías de edad. Al finalizar la jornada, se realizará el pesaje oficial y la entrega de premios en la sede del Club.
Habrá trofeos y medallas para todos los participantes, sin excepción. Además, se entregarán regalos especiales cortesía de Ale-Hop.
A principio de este mes de agosto ya se disputó un primer concurso. El evento fue todo un éxito con la participación de 55 niños, niñas y adolescentes de edades comprendidas entre los 4 y los 17 años.
