Un total de 23 restaurantes se implican en la "Quincena de la Cigala" de Gandia
La iniciatica del departamento de Turismo y DestíSafor cuenta el apoyo del sector pesquero local
Cada establecimiento incorpora un plato elaborado con este producto autóctono
Salva Talens Carbó
Gandia vuelve a poner en valor su gastronomía con la celebración de la "Quincena de la Cigala", una propuesta que reunirá a 23 restaurantes del municipio del 1 al 14 de septiembre. Cada establecimiento incorporará al menos un plato elaborado con este producto autóctono con el objetivo de reforzar el turismo gastronómico y, al mismo tiempo, apoyar al sector pesquero local.
La concejala de Turismo, Balbina Sendra, que ha presentado la iniciativa en rueda de prensa, destaca que "septiembre sigue siendo un mes clave para el turismo, y además de nuestras playas y oferta cultural, los visitantes podrán disfrutar de ese valor añadido que representa la cigala. Recuperamos un producto propio, le damos visibilidad y ayudamos a los pescadores de Gandia a mantener viva su actividad".
La iniciativa cuenta con el apoyo de DestíSafor, entidad que promueve la identidad culinaria de la comarca. Su presidente, Amadeo Faus, que también ha comparecido junto a la edila Sendra, explica que el objetivo es "poner en valor los recursos gastronómicos endógenos, fomentar la comercialización a través de la Lonja de Gandia y potenciar el consumo de productos pesqueros locales en nuestros restaurantes".
La propuesta está financiada por el GALP y la Conselleria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, con la colaboración del departamento de Turismo del Ayuntamiento de Gandia.
"Invitamos a toda la ciudadanía y a los visitantes a aprovechar estos quince días para degustar los platos elaborados con nuestra cigala. Además, toda la información detallada de los restaurantes participantes está disponible en la web y las redes sociales de DestíSafor", añade la concejala Sendra.
Las personas interesadas pueden consultar toda la información en: www.destisafor.com
