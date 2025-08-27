Una avería provoca retrasos en el tren Gandia-València

Otra vez más, y van muchas, se están produciendo retrasos en la circulación de los trenes de la línea C1 de Cercanías que afectan al tráfico entre Gandia y València, y viceversa.

En concreto, Renfe acaba de informar que una avería producida en un paso a nivel situado entre las estaciones de Xeraco y Tavernes de la Valldigna ha afectado a la circulación de convoyes.

Los técnicos ya están trabajando para solucionar el problema lo antes posible, pero la compañía que gestiona el tráfico de trenes ha señalado que se producirán retrasos y detenciones de convoyes en ambos sentidos de la circulación, siempre para garantizar la seguridad.

Los problemas afectan al conjunto de los viajeros de la línea, que discurre por las comarcas de la Safor, la Ribera Baixa y l'Horta, de manera que el trayecto Gandia-València, que ahora ronda la hora y 20 minutos, puede prolongarse mucho más dependiendo de las circunstancias.