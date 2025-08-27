Confianza plena en Quique Llopis Doménech ante su tercer Mundial

Sí y sí. Son las respuestas monosílabas pero absolutamente categóricas del seleccionador español de atletismo, Pepe Peiró, al preguntarle por dos cuestiones relacionadas con Quique Llopis Doménech. Peiró responde a cuestiones de este diario este miércoles durante la rueda de prensa en la que ha anunciado el equipo nacional que disputará el Mundial de Japón y en el que, lógicamente, figura el atleta de Bellreguard, nº 1 de los 110 metros vallas en España y 6º en el ránking mundial.

El primer "sí" es a la pregunta de si le ve capaz de bajar de los 13 segundos con viento legal, lo que implicaría también batir el récord de España después de su crono no homologado de 12.98 +2.3 en el Nacional de Tarragona.

La segunda afirmación es al demandarle si cree que Llopis puede lograr medalla en el campeonato mundial con independencia de la marca.

Peiró argumenta que "en cuanto a la marca, la diferencia de correr en +2,3 que en +2 es mínima. Llopis tenía la oportunidad de bajar de 13 segundos en la Diamond League de Lausanne la semana pasada, pero todos vimos como llovía y prefirió ser conservador y no arriesgar, cosa que le agradecemos", añadiendo que "claro que le veo capaz de correr por debajo de los 13 segundos y, si está en esas marcas, por supuesto que puede pelear por las medallas en Japón".

Quique Llopis afrontará su tercer Mundial consecutivo en busca de su primera final. El campeón nacional ya corrió el Mundial de Oregón en 2022 y el de Budapest en 2023. En ambos fue semifinalista.

El Mundial de Tokyo se disputa del 13 al 21 de septiembre. #EspañaAtletismo acude con un equipo que incluye campeones y finalistas olímpicos, medallistas mundiales y continentales, además de plusmarquistas nacionales. Un total de 56 atletas (26 hombres y 30 mujeres).

Totalmente ajeno a la convocatoria de #EspañaAtletismo, el vallista de Adidas se encuentra este jueves en Zurich para correr la final de los 110 metros vallas de la Diamond League.