Doble ración de ciclismo en Bellreguard con el centenario del club local en el horizonte

El Club Ciclista Bellreguard cumple 100 años en 2026 con la ilusión de celebrar la efeméride de la forma más extraordinaria posible.

Pero eso ya será el año que viene, dado que en los próximos días tiene programados dos eventos de competición que llenarán de ciclismo el municipio.

Se trata de la reunión provincial de escuelas, prevista para este sábado, 30 de agosto, y de la primera etapa de la Challenge Volta a València, el viernes, 5 de septiembre.

Lo más próximo es la convocatoria de escuelas ciclistas de la provincia de Valencia. Se espera la participación de unos 120 corredores y corredoras de las categorías de base (principiantes, promesas, alevines e infantiles).

A las 17 horas arrancará la jornada de carreras y prueba de habilidad (gymkhana) con inicio y final en el Camí Belló-Ronda dels Esports. Los chavales deberán completar sus pruebas en un circuito urbano.

Será, sin duda, una tarde de emoción y pasión por el deporte de las dos ruedas con el esfuerzo y talento de los y las participantes.

El viernes, 5 de septiembre, Bellreguard acogerá la primera etapa de la Challenge Volta a Valencia de corredores élite y sub23. Los mejores ciclistas de la Comunitat Valenciana y España estarán presentes en esta jornada que ya forma parte de la conmemoración previa al centenario del Club Ciclista Bellreguard.

En ambas competiciones, el Club Ciclista Bellreguard es el organizador con la colaboración del ayuntamiento de la localidad y diversas empresas patrocinadoras.