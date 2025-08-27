Doble ración de ciclismo en Bellreguard con el centenario del club local en el horizonte
La localidad acoge una reunión de escuelas y la 1ª etapa de la Volta Valencia
Las categorías de base compiten el sábado 30 de agosto y los élite y sub23 el viernes 5 de septiembre
Salva Talens Carbó
El Club Ciclista Bellreguard cumple 100 años en 2026 con la ilusión de celebrar la efeméride de la forma más extraordinaria posible.
Pero eso ya será el año que viene, dado que en los próximos días tiene programados dos eventos de competición que llenarán de ciclismo el municipio.
Se trata de la reunión provincial de escuelas, prevista para este sábado, 30 de agosto, y de la primera etapa de la Challenge Volta a València, el viernes, 5 de septiembre.
Lo más próximo es la convocatoria de escuelas ciclistas de la provincia de Valencia. Se espera la participación de unos 120 corredores y corredoras de las categorías de base (principiantes, promesas, alevines e infantiles).
A las 17 horas arrancará la jornada de carreras y prueba de habilidad (gymkhana) con inicio y final en el Camí Belló-Ronda dels Esports. Los chavales deberán completar sus pruebas en un circuito urbano.
Será, sin duda, una tarde de emoción y pasión por el deporte de las dos ruedas con el esfuerzo y talento de los y las participantes.
El viernes, 5 de septiembre, Bellreguard acogerá la primera etapa de la Challenge Volta a Valencia de corredores élite y sub23. Los mejores ciclistas de la Comunitat Valenciana y España estarán presentes en esta jornada que ya forma parte de la conmemoración previa al centenario del Club Ciclista Bellreguard.
En ambas competiciones, el Club Ciclista Bellreguard es el organizador con la colaboración del ayuntamiento de la localidad y diversas empresas patrocinadoras.
Suscríbete para seguir leyendo
- Protesta en Gandia «Prefiero morirme yo antes de que me maten de hambre»
- Joaquín abandona la huelga de hambre en Gandia
- Gandia acelera el ensanche de Santa Anna que creará 30.000 m2 de comercios
- Teresa Borràs acepta ser la Fallera Mayor de Oliva
- El Consell desencalla la mayor inversión de Oliva que generará más de 500 empleos
- La Safor: Poner el hombro por solidaridad
- Mazón anuncia 'avances' en el tranvía Gandia-Oliva-Dénia con 100.000 euros para su estudio
- El sacerdote Rubén Cortell, nuevo plebán de Santa Maria de Oliva