Finals decidides a Castelló amb presència de jugadors i jugadores de la Safor

Les partides pels títols masculí i femení es juguen quest divendres, 29 d'agost

Érika i Júlia de Tavernes (blaves), finalistes a Castelló en guanyar Vanessa i Amparo (roges)

Érika i Júlia de Tavernes (blaves), finalistes a Castelló en guanyar Vanessa i Amparo (roges) / Fedpival / Pilota Pro

Salva Talens Carbó

Gandia

El Trofeu Ajuntament de Castelló ja té finalistes. En dones, Érika i Júlia, de Tavernes de la Valldigna, contra Maria, Natalia i Mar Alfonso. En xics, Iván, Raúl i el xeraquer Ibiza s'enfronten Vicent de Xeraco, Lorja i Momparler. Les finals es juguen aquest divendres, 29 d'agost al trinquet de la localitat de la Ribera.

Aquest dimarts s'ha disputat la segona jornada de semifinals. En la partida de raspall professional masculí, Iván, Raúl i Ibiza (rojos) han guanyat Vercher, Brisca i Bossio (blaus) per 25-20. L'equip roig va haver de remuntar tres jocs en una partida on els blaus van tindre el marcador favorable des de l'inici fins al 10-20.

El trio roig és finalista després de superar al blau

El trio roig és finalista després de superar al blau / Fedpival / Pilota Pro

En l'encontre de raspall professional de dones, l'equip d'Érika i Júlia va guanyar sense contemplacions 25-05 a Vanessa i Amparo.

Cal recordar que en la primera jornada de semifinals del Trofeu Ajuntament de Castelló, Vicent de Xeraco, Lorja i Momparler derrotaren Diari, Murcianet i Néstor per 25-10

En raspall femení, Maria, Natalia i Mar Alfonso van superar a Clara i Isabel pel resultat de 25-15 i també es van classificar per la final.

