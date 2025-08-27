Fira i Festes de Gandia 2025: Los conciertos del Parc de la Festa son gratis

La Fúmiga, Camela, Los Mojinos Escozíos...Son solo tres ejemplos de la oferta musical gratuita de la Fira i Festes de Gandia 2025. Así es, todos los conciertos que se celebran en el Parc de la Festa programados para los días 3, 4 y 5 de octubre son gratis.

Esa es la primera y gran novedad de la programación adelantada por el Ayuntamiento de Gandia este miércoles. La otra es que los 8.000 espectadores que caben en dicho recinto podrán acceder al mismo por el puente de la avenida de Alicante, entrando por el solar que queda junto a un gimnasio.

La Fira i Festes de Gandia de este año se celebra desde el viernes 3 hasta el lunes 6 de octubre, ambos incluidos.

La programación del viernes, 3 de octubre, en el Parc de la Festa incluye a Nil Moliner, Abril, Invers (ganador del concurso La Veu Jove de Gandia), y una fiesta patrocinada por Coco Loco. Las puertas se abren a las 19 horas.

El sábado, 4 de octubre, actúan en el Parc de la Festa Los Mojinos Escozíos y La Fuga y la fiesta viene con Cachondeo Party. Será todo desde las 21 horas.

El domingo, 5 de octubre, subirán al escenario del Parc de la Festa Camela, La Fúmiga y Malifeta para acabar la noche con Sansaru. A las 21 horas se abren las puertas. Para este día hace falta invitación (también gratuita) que empezarán a repartirse desde el 1 de septiembre.

El Ayuntamiento de Gandia también ha avanzado los espectáculos de la Fira i Festes 2025 programados en el Teatre Serrano. Los días 3 y 4 hay previsto un gran musical, el día 5 un show de magia y el lunes día 6 una actuación de circo contemporáneo.

El alcalde de Gandia, José Manuel prieto, y la concejala de Cultura y Fiestas, Balbina Sendra, han sido los encargados de anunciar las actuaciones del Parc de la Festa y del Teatre Serrano, avanzando que la semana que viene se dará a conocer la programación completa de la Fira i Festes de Gandia 2025.