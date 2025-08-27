El IES Ausiàs March de Gandia iniciará el quinto curso en aulas prefabricadas

Por muy poco, pero no ha llegado. No ha sido posible que los cerca de seiscientos alumnos y alumnas del instituto Ausiàs March de Gandia, en obras de rehabilitación y ampliación desde el ya lejano 2021, puedan estrenar el curso en las nuevas instalaciones.

Los trabajos de este proyecto, que ha costado ocho millones de euros y ha sido posible con el Pla Edificant que la Generalitat puso en marcha en la pasada legislatura, están a días de acabar. Quedan apenas unas cuestiones de pintura, remate y retoques, pero no será posible que el ayuntamiento comunique la disponibilidad del edificio hasta mediados de la semana que viene.

A partir de ese momento la Conselleria de Educación tendrá que inspeccionar la obra y proceder a instalar todo el mobiliario y equipamiento necesario para que este complejo, levantado hace casi noventa años como instituto laboral, recobre su actividad docente.

Durante semanas ha sobrevolado la incógnita de si se llegaba a tiempo y, de hecho, la empresa ha acelerado todo lo posible para cumplir con el propósito de entregar el inmueble a tiempo. Había interés en el ayuntamiento de abrir el curso, que tendrá lugar el lunes 8 de septiembre, al mismo tiempo que se inauguraba en el nuevo instituto, pero la realidad se impone y los alumnos y profesores tendrán que resignarse. Será el quinto curso en las aulas prefabricadas que, dispuestas en dos alturas, se montaron en el solar adyacente al Museu Faller de Gandia.

Las aulas prefabricadas del instituto, en el solar junto al Museu Faller. / Levante-EMV

Según señalan responsables del Ayuntamiento de Gandia, a partir de ahora la decisión de proceder al traslado ya queda en manos de la dirección del instituto y de la Conselleria de Educación, a la que todavía le queda un trabajo considerable en montaje de equipamiento y mobiliario.

Queda claro que lo más probable es que se aproveche el parón de veinte días que se produce en Navidad y Año Nuevo para reabrir el Ausiàs March. Así se ha hecho en no pocas ocasiones con otros centros educativos que tuvieron que cerrar por obras.

La historia de la remodelación y ampliación de este instituto gandiense da para una novela que abarcaría más de tres décadas desde el momento en el que la comunidad escolar y el Ayuntamiento de Gandia comenzaron a plantear la necesidad de reformar el centro, plagado de deficiencias y del todo obsoleto a las nuevas exigencias de la enseñanza.

Con el ayuntamiento implicado en el proceso, al final se optó por la adquisición de un solar contiguo, que en su día fue el cine Bulevar, y cederlo a la Conselleria de Educación para poder mantener la estructura histórica del edificio y ampliar las aulas en este nuevo espacio. Esa decisión llevó años, con un litigio judicial larguísimo, pero aún hubo que esperar al Pla Edificant, que la Generalitat habilitó para acelerar las muchísimas obras necesarias en centros educativos públicos. Así, ha sido el ayuntamiento el que ejecute todo el proyecto.

La imagen del instituto hacia la plaza de Crist Rei y sus dos fachadas laterales no va a cambiar. El proyecto contempló mantenerla por tratarse de un icónico ejemplo arquitectónico de su época y del paisaje urbano de Gandia.