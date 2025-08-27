El PP de Gandia denuncia el retraso en las obras del entorno del ayuntamiento
El portavoz municipal Víctor Soler pide reabrir ya al tráfico rodado unas calles que deberían haber estado acabadas hace meses según informó el propio Gobierno local
Josep Camacho
El portavoz del Grupo Municipal Popular en Gandia, Víctor Soler, denunció el «retraso» en las obras del entorno del ayuntamiento; las calles dels Jesuïtes, Carmelites, dels Arcs y plaza de la Vila. «En el caso de Jesuïtes esta se debería haber reabierto a la circulación en octubre de 2024, y en las calles Carmelites y dels Arcs, debería haber sido en abril de 2025», dijo Soler, basándose en un folleto que repartió el propio Gobierno local a vecinos y comerciantes.
Soler cargó contra los «nefastos resultados» de las políticas del Gobierno local, amparadas en el concepto de «humanización», e ironizó al respecto afirmando que «si humanizar significa dejar las calles sin coches, sin vida y sin comercio... Entonces enhorabuena, porque el alcalde Prieto lo está consiguiendo».
Y es que, según el portavoz popular, «no hay justificación para que estas calles sigan cerradas, especialmente cuando la calle Jesuïtes debería haberse reabierto hace casi un año, según los plazos anunciados por el propio Gobierno socialista». Para el edil «esto es con una nueva muestra de la imperdonable falta de gestión de Prieto, más preocupado por salir cocinando una Fideuà en redes sociales que por resolver los problemas reales de la ciudad».
Por ello, el PP exige «soluciones y una gestión inmediata, en vista de los problemas que está causando a los vecinos de la zona». La concejala Mar Beltrán añadió que «ante las insistentes preguntas del Grupo Popular en la Junta del Distrito del Centre Històric el Gobierno responde siempre con excusas y sin concretar términos ni plazos».
En respuesta a estas críticas el portavoz socialista, Adrián Vila, recordó que son unas obras donde se han invertido dos millones de euros de varias administraciones públicas. «La única herencia de Soler era no pagar a las empresas que se encargaban del mantenimiento de la ciudad y ser un correveidile de quien hizo célebre aquella frase del coste cero», añadió. El pasado 5 de agosto hubo una visita a las obras donde el alcalde dijo que estaban «casi finalizadas».
Suscríbete para seguir leyendo
- Protesta en Gandia «Prefiero morirme yo antes de que me maten de hambre»
- Joaquín abandona la huelga de hambre en Gandia
- El Consell desencalla la mayor inversión de Oliva que generará más de 500 empleos
- Gandia acelera el ensanche de Santa Anna que creará 30.000 m2 de comercios
- Teresa Borràs acepta ser la Fallera Mayor de Oliva
- La Safor: Poner el hombro por solidaridad
- Mazón anuncia 'avances' en el tranvía Gandia-Oliva-Dénia con 100.000 euros para su estudio
- El sacerdote Rubén Cortell, nuevo plebán de Santa Maria de Oliva