El PP de Gandia denuncia el retraso en las obras del entorno del ayuntamiento

El portavoz del Grupo Municipal Popular en Gandia, Víctor Soler, denunció el «retraso» en las obras del entorno del ayuntamiento; las calles dels Jesuïtes, Carmelites, dels Arcs y plaza de la Vila. «En el caso de Jesuïtes esta se debería haber reabierto a la circulación en octubre de 2024, y en las calles Carmelites y dels Arcs, debería haber sido en abril de 2025», dijo Soler, basándose en un folleto que repartió el propio Gobierno local a vecinos y comerciantes.

Soler cargó contra los «nefastos resultados» de las políticas del Gobierno local, amparadas en el concepto de «humanización», e ironizó al respecto afirmando que «si humanizar significa dejar las calles sin coches, sin vida y sin comercio... Entonces enhorabuena, porque el alcalde Prieto lo está consiguiendo».

Y es que, según el portavoz popular, «no hay justificación para que estas calles sigan cerradas, especialmente cuando la calle Jesuïtes debería haberse reabierto hace casi un año, según los plazos anunciados por el propio Gobierno socialista». Para el edil «esto es con una nueva muestra de la imperdonable falta de gestión de Prieto, más preocupado por salir cocinando una Fideuà en redes sociales que por resolver los problemas reales de la ciudad».

Por ello, el PP exige «soluciones y una gestión inmediata, en vista de los problemas que está causando a los vecinos de la zona». La concejala Mar Beltrán añadió que «ante las insistentes preguntas del Grupo Popular en la Junta del Distrito del Centre Històric el Gobierno responde siempre con excusas y sin concretar términos ni plazos».

En respuesta a estas críticas el portavoz socialista, Adrián Vila, recordó que son unas obras donde se han invertido dos millones de euros de varias administraciones públicas. «La única herencia de Soler era no pagar a las empresas que se encargaban del mantenimiento de la ciudad y ser un correveidile de quien hizo célebre aquella frase del coste cero», añadió. El pasado 5 de agosto hubo una visita a las obras donde el alcalde dijo que estaban «casi finalizadas».