La UE Tavernes y el Ontinyent 1931 CF ofrecen un buen choque de pretemporada (2-2)

La UE Tavernes y el Ontinyent 1931 CF han ofrecido un buen encuentro de pretemporada con empate final (2-2) este martes en el Municipal d'Esports.

Se adelantó el equipo de 3ª División, pero el conjunto local remontó con golazos de Joan y Corbalán, este con dedicatoria incluida, pues tiene a su pareja embarazada. Los de la Vall d'Albaida empataron en la recta final.

Un choque, en definitiva, que gustó a los espectadores que salieron del Municipal con buenas sensaciones. Se vio a un Tavernes que, jugando con dos puntas Seral y Joan, junto a Vicent Blasco serán de lo mejor de la categoría. Eso impedía al Ontinyent jugar con comodidad, ya que sus defensas sufrían para controlar a Joan y Seral por su movilidad y capacidad física. El Tavernes dominaba y se acercaba con peligro ante un rival que poco a poco iba entrando en juego, demostrando que la categoría es un factor importante. Vinieron los dos goles en las postrimerías de la primera mitad tras un juego rápido y dominio alterno.

En la segunda mitad la decoración no cambió. Dos equipos que lo intentaban, aunque el equipo local llevaba más peligro. Llegó el golazo de Corbalán y una gran ocasión de Héctor con paradón del portero visitante. El Ontinyent 1931 CF no se rindió y puso el dos a dos en el marcador que no hizo justicia a lo visto, pero seguro que ambos entrenadores habrán sacado sus conclusiones y márgenes de mejora.

Un partido entretenido con fases de buen juego al que le sobró un encontronazo de algunos jugadores que no pasó a mayores.

Los "rogets", que se mantienen invictos en este periodo de preparación, juegan el sábado otro encuentro en casa a las 19.30 contra el Silla CF, rival en la Lliga Comunitat.

