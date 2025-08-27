Units pel Bàsquet Gandia ya tiene más de 350 abonados y abonadas

Units pel Bàsquet Gandia se congratula de tener ya más de 350 personas que han reservado su abono para la temporada 2025-2026. En poco más de una semana la cifra ha subido de 275 a la actual, por lo que desde el club se sienten enormemente satisfechos y agradecen públicamente la fidelidad de los aficionados y aficionadas.

El club llegó a los 480 socios (abonados /as) en la pasada temporada 2024-2025 y en la presente se ha marcado el objetivo "realista" de llegar a los 600.

Units supera los 350 abonados y abonadas a pocos días de que arranque la pretemporada de su primer equipo y principal reclamo para la afición. Proinbeni inicia este lunes,1 de septiembre, los entrenamientos de pretemporada. Se nota que la gente tiene ganas de ver en acción este nuevo proyecto deportivo cada día más profesional en Segunda FEB, la tercera categoría más alta del baloncesto español.

Los precios han subido con relación a la pasada campaña de 15 a 30 euros. El abono de parado, joven y jubilado que el año pasado valía 65 euros pasa a 80; el individual de 90 a 110 €; el jubilado familiar de 110 a 130 €; el de honor se mantiene en 150 € y el familiar pasa de 140 a 170 €.

En la campaña 2025-2026 hay dos novedades: el pase o abono de adolescente para jóvenes de 13 a 17 años a un precio de 50 € y el de honor familiar para dos personas adultas, a la venta por 250 €.

La inscripción para obtener cualquier modalidad de pase se realizará de forma telemática a través de la web del club en el apartado "Abónate", www.upbgandia.com.

Un partido del primer equipo en Gandia / UpB Gandia

Ser socio o abonado de UpB permite presenciar en directo en el Pabellón Municipal de Gandia los partidos de pretemporada, 13 de liga regular en Segunda FEB y 2-3 encuentros de la Copa de España, todos ellos del primer equipo.

El abono no incluye la disputa por parte del primer equipo del "play offs" de ascenso ni de descenso en caso de jugarse, tampoco finales de conferencia y o Copa de España.

Los niños y niñas hasta los 12 años de edad tienen la entrada completamente gratis al pabellón gandiense.

El público en general que no sea socio ni abonado deberá pagar 5 euros por entrada para ver los partidos del primer equipo en pretemporada y Copa de España y 10 euros en los choques de la fase regular de la Liga Nacional de Segunda FEB.

Durante la temporada 2025-2026 y en liga regular, el club organizará un partido en casa que se denominará "Día del Club" con entrada gratuita para socios y abonados, al precio de 15 euros para el público y de 5 euros para los adolescentes.

Además, UpB Gandia recuerda que todos y todas las jugadoras, jugadores y entrenadores que pertenezcan a la cantera del club tienen la entrada gratuita para en los partidos de la fase regular en Segunda FEB, pretemporada y Copa de España del primer equipo.