El verano se despide a lo grande en la playa de Gandia
El Club Voleibol Gandia organiza el último torneo de la temporada
Salva Talens Carbó
Los amantes del vóley-playa tienen una cita este sábado, 30 de agosto, que no se pueden perder: el último torneo mixto de la temporada.
Será el plan perfecto para cerrar la campaña con buen rollo, deporte y mucha diversión. Al ser en categoría mixta y de edad sin limitaciones se puede participar con amigos, familia o pareja. La organización tendrá fruta, hidratación y regalos para todos los participantes. Sol, arena, el sonido del mar, la emoción de los partidos y un ambiente increíble con gente apasionada por el vóley.
No importa si se es principiante o jugador experimentado, este torneo es para jugarlo. Lo importante es pasarla bien, hacer deporte y despedir el verano de la mejor manera.
Las inscripciones se pueden formalizar a través de nuestro link de la biografía Torneo 30 de agosto. Para despejar cualquier duda se puede hacer por Instagram: @cvgandia o enviando mándanos un WhatsApp al +34 696 367 495. Las plazas son limitadas
Suscríbete para seguir leyendo
- Protesta en Gandia «Prefiero morirme yo antes de que me maten de hambre»
- Joaquín abandona la huelga de hambre en Gandia
- Gandia acelera el ensanche de Santa Anna que creará 30.000 m2 de comercios
- Teresa Borràs acepta ser la Fallera Mayor de Oliva
- La Safor: Poner el hombro por solidaridad
- El Consell desencalla la mayor inversión de Oliva que generará más de 500 empleos
- Mazón anuncia 'avances' en el tranvía Gandia-Oliva-Dénia con 100.000 euros para su estudio
- El sacerdote Rubén Cortell, nuevo plebán de Santa Maria de Oliva