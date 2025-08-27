El verano se despide a lo grande en la playa de Gandia

Los amantes del vóley-playa tienen una cita este sábado, 30 de agosto, que no se pueden perder: el último torneo mixto de la temporada.

Será el plan perfecto para cerrar la campaña con buen rollo, deporte y mucha diversión. Al ser en categoría mixta y de edad sin limitaciones se puede participar con amigos, familia o pareja. La organización tendrá fruta, hidratación y regalos para todos los participantes. Sol, arena, el sonido del mar, la emoción de los partidos y un ambiente increíble con gente apasionada por el vóley.

No importa si se es principiante o jugador experimentado, este torneo es para jugarlo. Lo importante es pasarla bien, hacer deporte y despedir el verano de la mejor manera.

Las inscripciones se pueden formalizar a través de nuestro link de la biografía Torneo 30 de agosto. Para despejar cualquier duda se puede hacer por Instagram: @cvgandia o enviando mándanos un WhatsApp al +34 696 367 495. Las plazas son limitadas