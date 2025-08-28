Otros 225.000 euros para humanizar la calle Joan de Joanes de Gandia

El Gobierno de Gandia sigue desplegando su Plan de Humanización de Plazas y Calles. Tras la actuación en el entorno del ayuntamiento, una zona que está prácticamente finalizada pendiente de reabrirse, recientemente han empezado otras obras en la calle Pintor Joan de Joanes.

Este jueves visitaron la zona el alcalde, José Manuel Prieto, acompañado por el presidente de la Junta de Distrito de la El·líptica-República Argentina, Adrián Vila, y el director general de Servicios Básicos, Sebastián Gálvez.

El proyecto afecta a un tramo comprendido entre las calles Sant Pere y Primer de Maig. Con esta intervención se completará la reurbanización de toda la calle, después de que el año pasado se llevara a cabo la reforma de la primera mitad, situada entre los cruces de Abat Sola y Primer de Maig.

La actuación, ejecutada por la empresa Vials Gandia dentro de la concesión del servicio de mantenimiento y conservación de vías públicas, cuenta con un presupuesto de 225.366 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses.

La sección proyectada contempla una calzada con doble sentido de circulación, plazas de aparcamiento en batería a ambos lados y aceras en ambos márgenes.

Así mismo, se renovará la red de agua potable con canalizaciones modernas y de mayor capacidad, se sustituirán las conducciones de alumbrado público, se reubicarán imbornales y se plantarán naranjos en los nuevos alcorques, con su correspondiente red de riego. El proyecto también prevé la instalación de mobiliario urbano como papeleras.

Prieto dijo que estas obras «responden a la voluntad del Gobierno local de continuar avanzando en la mejora de los barrios, haciendo calles más accesibles y modernas, al mismo tiempo que se atienden las sugerencias vecinales». La reforma de hace un año en esta calle costó 130.000 euros y permitió ampliar la acera además de instalar nuevo alumbrado, más arbolado y bolardos.