Beniopa y la Font juegan en recuerdo al ex futbolista profesional y ex entrenador Ginés Asensio

La UD Beniopa organiza el Trofeo Ginés Asensio en memoria del fuera jugador profesional del CF Gandia, entre otros clubes de categoría nacional, y entrenador después de varios equipos de la comarca de la Safor en el fútbol regional.

Para anunciar el evento se ha diseñado un cartel en la que aparece una fotografía de Ginés Asensio cuando militaba en el CD Tomelloso de 2ª B.

El club beniopense califica la cita de muy especial. La convocatoria es este sábado, 30 de agosto, a las 20 horas en el Camp Roís de Corella con un partido que enfrentará a los equipos amateurs de la UD Beniopa (Segunda FFCV) y el CE la Font d'en Carròs (Primera FFCV).

El encuentro amistoso de pretemporada servirá para rendir homenaje póstumo a Ginés Asensio, quien "fue mucho más que un entrenador; fue parte de nuestra familia".

El CE La Font es el invitado de honor al trofeo porque se trata de club en el que también dejó su huella imborrable como técnico. En definitiva, dos equipos, un mismo sentimiento y el recuerdo de una persona que marcó la historia.

El club anfitrión desea que las gradas se llenen para "recordar juntos a Ginés" y disfrutar de una noche de fútbol, emoción y unión.

Las entradas para los abonados de la UD Beniopa son gratuitas y para los que no lo sean se pueden adquirir al precio de 3 euros.