Felicitación en Oliva por los 100 años de Ramona
Oliva felicita los 100 años de una de sus vecinas. Se trata de Ramona, que cumple un siglo de vida lleno de recuerdos, vivencias y momentos que también forman parte de la historia de la localidad.
El Ayuntamiento de Oliva, representado por la alcaldesa y concejala de la Gent Gran, Yolanda Pastor, le ha hecho entrega de ramo de flores como muestra de afecto y reconocimiento a su trayectoria vital. Para el consistorio olivense "es un orgullo para la ciudad contar con personas como Ramona, que simbolizan el espíritu y la memoria viva de Oliva".
