Felicitación en Oliva por los 100 años de Ramona

Yolanda Pastor, con Ramona, que ha cumplido cien años.

Yolanda Pastor, con Ramona, que ha cumplido cien años. / Levante-EMV

Levante-EMV

Gandia

Oliva felicita los 100 años de una de sus vecinas. Se trata de Ramona, que cumple un siglo de vida lleno de recuerdos, vivencias y momentos que también forman parte de la historia de la localidad.

El Ayuntamiento de Oliva, representado por la alcaldesa y concejala de la Gent Gran, Yolanda Pastor, le ha hecho entrega de ramo de flores como muestra de afecto y reconocimiento a su trayectoria vital. Para el consistorio olivense "es un orgullo para la ciudad contar con personas como Ramona, que simbolizan el espíritu y la memoria viva de Oliva".

