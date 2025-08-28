Huit pilotaris de la Safor, seleccionats per a la Copa Caixa Popular de raspall professional
L'oliver Salelles II, vigent campió, es dubte perquè està lesionat
La competició es jugaria entre setembre, octubre i novembre
Salva Talens Carbó
El Comité Professional de la Federació de Pilota Valenciana ha anunciat les formacions que competiran en la Copa Caixa Popular de raspall Pro1 i Pro2 2025. La competició es presentarà el dijous 11 de setembre i es disputarà durant els mesos de setembre, octubre i novembre.
La màxima competició de raspall comptarà amb 6 formacions i un total de 13 jugadors. Per la seua part, la categoria de raspall Pro2 presentarà 6 equips i 16 jugadors.
Els equips de la Copa Caixa Popular de raspall Pro1 2025 són els següents: Vercher (Piles) i Murcianet; Diari i Tonet IV; Montaner (Almiserà) i Seve; Vicent (Xeraco) i Brisca (Oliva); Salelles II (Oliva), Canari (Xeraco) i Raúl; i Iván i Lorja
Pel que fa a la categoria de raspall Pro2, els equips són els següents: Ian i Alejandro; Ximo i Ricardet; Bonillo, Ibiza de Xeraco i Terrades; Boronat, el xeraquer Jose i Rafa S; Ramón, Bossio i Verdú; i Marin, Momparler i Javier
En aquesta relació han sigut inclosos tant el rest com el mitger campió de l’últim Circuit sub23 de raspall Trofeu Caixa Popular del programa de Rendiment de la FPV.
La confecció dels equips pot patir modificacions a causa de lesions ocorregudes després d’haver sigut anunciats. En aquest cas, si el diagnòstic impedeix la participació en condicions òptimes per a l’11 de setembre, el jugador afectat serà retirat de la llista oficial i passarà a situació de reserva mèdica. Precisament, l'oliver Salelles II està lesionat i potser no arribe a temps per a jugar la Copa.
Salelles II d'Oliva i Tonet IV són els vigents campions de la Copa Caixa Popular Pro 1 de raspall en guanyar davant Iván i Murcianet 25 a 5 en la final de 2024 disputada al Trinquet de Bellreguard, que es va omplir per a l'ocasió.
Diari i Ibiza (Ajuntament de Xeraco) es van imposar per 25-10 a la parella formada per David i Sergi, representants de l'Ajuntament del Genovés, en la final de la Copa 2 2024 disputada a Piles. Per al mitger xeraquer, Ibiza, suposava el tercer títol de campió en la competició.
- Protesta en Gandia «Prefiero morirme yo antes de que me maten de hambre»
- La maldición del tren Gandia-Dénia
- El Consell desencalla la mayor inversión de Oliva que generará más de 500 empleos
- Joaquín abandona la huelga de hambre en Gandia
- Gandia acelera el ensanche de Santa Anna que creará 30.000 m2 de comercios
- Teresa Borràs acepta ser la Fallera Mayor de Oliva
- La Safor: Poner el hombro por solidaridad
- Fira i Festes de Gandia 2025: Los conciertos del Parc de la Festa son gratis