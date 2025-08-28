La maldición del tren Gandia-Dénia

Hay que reconocer que, con razón, muchos de quienes llevan décadas reivindicando la conexión ferroviaria entre las ciudades de Gandia y Dénia, pasando obviamente por Oliva y otras localidades, han perdido la esperanza de ver algún día ese proyecto ejecutado. Porque una especie de maldición rodea todo lo que se refiere a una obra que, paradojas de la vida, es reivindicada ampliamente, y sin ninguna fisura, por partidos, gobiernos locales, autonómicos y del Estado, pese a lo cual podría decirse, sin temor a equivocarse, que los años pasan y todo sigue igual.

El último capítulo de esa historia de fracasos la ha escrito el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, que este pasado lunes sorprendía anunciando «avances» en el proyecto del tranvía Gandia-Dénia que, en 2023, planteó la entonces consellera de Infraestructuras, Rebeca Torró, justo antes de las elecciones autonómicas de ese mismo año. El supuesto «avance» del president era el estudio previo para encargar la redacción del proyecto. Lo mismo que ya anunció Torró antes de que el Consell del PSPV y Compromís cediera la gestión al PP, lo que significa que el proyecto está en idéntico punto, o casi, que hace dos años y medio. Nada del proyecto, nada de plazos para la inversión, nada de saber por dónde discurrirá el tranvía, si es que algún día llega a ejecutarse una obra que, desde su concepción a su puesta en funcionamiento, requiere unos ocho años de trámites y de obras.

Una parada del tranvía entre Dénia y Benidorm. / Levante-EMV

Un Tren de la Costa carísimo

El caso del tranvía se asemeja al proyecto inicial, el de la prolongación de la línea de Cercanías, que sigue vivo aunque aparentemente esté muerto. El tren Gandia-Dénia, que es competencia del Ministerio de Transportes y Movilidad, nunca ha quedado oficialmente descartado, pero a estas alturas ya casi nadie lo espera.

El «sencillo» plan para unir la Safor y la Marina quedó integrado en un megaproyecto que llamó la atención de todos, por su enorme envergadura, al que se le bautizó como «Tren de la Costa». El concepto consistía unir Gandia y Alicante mediante un tren convencional de alta capacidad y prestaciones. Su valoración alcanzó los 1.700 millones de euros, pero, como ha pasado con el tranvía, pasan los años y ni arranca ni se descarta, simplemente nadie cree que vaya a ejecutarse.

La línea férrea de altas prestaciones, la vía del Corredor Mediterráneo que unirá en poco tiempo València y Alicante, discurre por Xàtiva y Villena, de manera que el Tren de la Costa pierde sentido por ser una carísima infraestructura ferroviaria que se ejecutaría, en paralelo, a muy pocos kilómetros.

Falta, eso sí, que el Ministerio de Transportes oficialice la «defunción» del Tren de la Costa y, con él, la prolongación de la vía férrea entre Gandia y Dénia.

Entra la tercera idea

Si el tranvía está muy lejos en el tiempo y el Tren de la Costa está desaparecido, ahora ha surgido una tercera idea impulsada por empresarios de la Safor y de la Marina Alta que, obviamente, ya no creen en las anteriores promesas.

Esa idea es un bus eléctrico guiado a través de una plataforma exclusiva del que es autor el profesor del departamento de Ingeniería Civil de la Universidad de Alicante, Armando Ortuño. El plan ya se ha explicado a autoridades locales de la Safor y de la Marina Alta. Es, por así decirlo, una especie de tranvía con neumáticos, sin vía férrea, cuya plataforma para su desplazamiento puede construirse más rápida y económicamente que el tren o el tranvía. Según señalan fuentes consultadas, ese proyecto ya ha sido planteado a responsables de la Generalitat, que aseguran que es «una buena idea».

El bus eléctrico costaría unos cien millones de euros, mucho menos que los al menos 250 del tranvía o los ni se sabe del Tren de la Costa, y podría ser explotado directamente por la Generalitat o por empresas privadas. Su ejecución también sería más rápida, al requerir únicamente una plataforma sin más infraestructura. El autor señala que permitiría cubrir el tramo Dénia-Gandia en media hora, e incluso menos.

Tren de la Costa, tranvía y bus eléctrico. Las tres propuestas que están sobre la mesa para un proyecto maldito que se reivindica desde hace cuarenta años, en el que muchos ya ni creen y que ni siquiera ha salido de esa fase que podría denominarse «idea».

Una imagen virtual del bus eléctrico, la última idea para conectar Gandia y Dénia. / Levante-EMV

Un pacto por las infraestructuras que tampoco se materializa

Probablemente lo más sencillo para concretar el proyecto que debería situar un transporte público eficaz, eficiente, cómodo, rápido y sostenible entre Gandia y Dénia sería sentar en una mesa a políticos y técnicos del Ministerio de Transportes y de la Generalitat Valenciana, porque esas son las dos administraciones que tienen competencias en la materia.

Tanto es así que, en declaraciones públicas, el ministro de Transportes y Movilidad, Óscar Puente, y quien fue la primera consellera de Infraestructuras de la Generalitat con el Gobierno de Mazón, Salomé Pradas, reconocieron lo absurdo que sería solapar dos infraestructuras ferroviarias, Tren de la Costa y tranvía, en un trazado paralelo. Hay que negociar, por lo tanto, qué se hace, pero pasan los días, los meses y los años y no hay quien se siente para determinar el proyecto y, sobre todo, arrancar a toda velocidad una de las infraestructuras que con mayor interés esperan miles de ciudadanos de esta zona litoral.

Los alcaldes, y especialmente el de Gandia, José Manuel Prieto, han puesto su parte y han llamado a esa reunión al más alto nivel, hasta ahora sin conseguirlo. La respuesta de los responsables de la Generalitat y del ministerio son buenas palabras y mejores intenciones, pero eso es lo mismo que se ha escuchado durante cuarenta años cuando alguien se ha cuestionado sobre esa incomprensible «desconexión» de transporte público entre Gandia y Dénia.