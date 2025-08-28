La mano de un gran pilotari se convertirá en la figura central de una falla de Oliva

El brazo y la mano derecha del mítico pilotari olivense Waldo, debidamente forrada para la práctica del «raspall», será el ninot central del monumento de la Falla La Mar 2026 de esta localidad. La singular idea surgió del artista del monumento, Roberto Climent, de la localidad alicantina de Torrellano, y para ello no ha dudado en escanear esa parte de su cuerpo para reproducirlo con la máxima fidelidad posible. Será, por así decirlo, una reproducción en material fallero y, a su alrededor, se colocarán el resto de las figuras del monumento. La idea es que ese cuerpo central esté concluido antes de que acabe este año.

El presidente de la comisión de la Falla La Mar, José Domingo Peiró, ha expresado su satisfacción por esta iniciativa, dado que el monumento que presentará a la próxima edición de las fallas se centrará en el mundo de la pilota valenciana, un deporte que ha contado con grandes figuras en Oliva y en el resto de la comarca de la Safor.

Entre ellas sin duda destaca Waldo Vila Gilabert, que, además de ser conocido por sus actuaciones en los trinquets y en las partidas disputadas en decenas de calles de municipios valencianos, también fue representante público mientras ejerció como concejal en su ciudad durante el Gobierno del alcalde Salvador Fuster. También fue en una ocasión pregonero de las fiestas de Moros y Cristianos de su ciudad.

Aunque la comisión y el artista quieren reservarse los detalles de este proyecto, sí se sabe que será una falla inédita, realizada expresamente, y, por tanto, muy diferente a todos los monumentos realizados en la ciudad y comarca hasta la fecha. Los amantes de las fallas y de la pilota valenciana tendrán un motivo para visitar una creación que, por su confección, pasará a la historia.

El propio Waldo Vila ha señalado que «se trata de una iniciativa muy original». «Cuando me lo dijeron, inmediatamente contesté que sí, que colaboraría en todo lo necesario para facilitar esa labor».

Modelo en otras ocasiones

Ese preparativo ha incluido una visita al trinquet municipal de Oliva, este pasado miércoles, donde estuvo acompañado de los máximos representantes de la comisión fallera y del artista. En ese lugar Waldo volvió colocarse las protecciones en su mano, como si fuese a jugar una partida de «raspall» , y el artista Roberto Climent procedió a escanearlo, lo que revela el celo que quiere poner a su futura obra fallera para que sea una reproducción lo más exacta posible de la extremidad que tantas veces golpeó la pelota y que tantos triunfos y alegrías dio al propio pilotari y a sus seguidores.

Mientras mantenía el brazo inmóvil, Waldo reveló que no era la primera vez que participaba en una iniciativa como esta, ya que en una partida que jugó le pidieron una reproducción de su mano abierta a partir de fotos para convertirla en una escultura. También el Banco de Valencia fotografió para la publicación de un calendario. Son experiencias que en todos los casos resultaron positivas, y el expilotari consideró que «esta es una forma de unir la fiesta con el deporte tradicional valenciano».

Waldo Vila es el pilotari con más títulos individuales en la modalidad de «raspall», al margen de haber ganado infinidad de campeonatos por equipos, campeonatos y otros premios y distinciones.

Su brillante trayectoria incluye diez trofeos individuales President de la Generalitat entre los años 2000 y 2012, algo que nadie ha igualado hasta la fecha. Por equipos fue campeón los años 1999, 2003, 2004, 2009, 2011 y 2012. Ganó el Trofeu Gregori Maians de Oliva los años 2008, 2012 y 2015 y el Trofeu Mancomunitat de Municipis de la Safor en 2011. En frontón se adjudicó el Open Ciutat de València 2002 y el Obert d’Albal en 2006. En el año 2000 fue campeón del Mundial de Llargues con la Selecció Valenciana de Pilota.

Cristian Martí, fallero mayor de la comisión de La Mar por segundo año, también se ha mostrado satisfecho por el proyecto que «potenciará nuestra comisión y hará que mucha gente venga a ver nuestro monumento».