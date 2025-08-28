Más de la mitad del cheque cultural escolar de Gandia ya se ha solicitado en los primeros 10 días

El Ayuntamiento de Gandia ya ha tramitado más de 4.100 unidades del cheque cultural escolar, puesto a disposición de la ciudadanía el pasado lunes, 18 de agosto. Esta cifra supone que, en los primeros diez días de funcionamiento de la medida, se han solicitado más del 56% de los cheques totales entre quienes cumplen los requisitos.

Así lo anunció el alcalde, José Manuel Prieto, quien visitó varios establecimientos adheridos a la iniciativa para conocer de primera mano cómo está funcionando la edición actual. Se trata de una ayuda económica de 30 euros por alumno destinada a facilitar la compra de materiales culturales y escolares en los comercios de proximidad. El objetivo es reducir la carga económica al inicio del curso y, al mismo tiempo, apoyar al pequeño comercio local.

La medida beneficiará a más de 7.000 escolares que cursan Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria (de 1.º a 4.º de ESO) o Educación Especial en centros sostenidos con fondos públicos, tanto públicos como concertados.

El alcalde recordó que los cheques pueden solicitarse hasta el próximo 31 de octubre a través de la web municipal y también en el vestíbulo del ayuntamiento, donde se ha habilitado una oficina para atender a los solicitantes de lunes a viernes, de 9 a 14 horas.

«Es una manera de ayudar a las familias de Gandia que también beneficia el comercio local», afirmó el alcalde, y subrayó que esta iniciativa «está teniendo una excelente acogida y ya son muchas las familias que lo están utilizando y realizando sus compras en los 21 comercios adheridos».