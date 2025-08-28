Nueva cita con el atletismo popular: XXXIV Volta a Peu Miramar
La jornada se ha programado para este sábado, 30 de agosto
Salva Talens Carbó
Este sábado 30 de agosto, a las 19:00 h, las calles de Miramar se llenarán de deporte popular, ambiente y mucha energía con la XXXIV Volta a Peu, sexta prueba puntuable del VIII Circuit Safor Valldigna Caixa Popular.
El inicio y final se ubican en la avenida del Riuet y sobre una distancia de 8.100 metros, la carrera aún mantiene abiertas las inscripciones hasta este viernes, 29 de agosto, a las 23:59 horas en crono4sports.es.
Con el buen sabor de boca que ha dejado el récord de corredores y corredoras en el Circuit que se batió en Almoines el pasado jueves con 1.148 participantes, ahora habrá que ver si en Miramar se mantiene, aumenta o aminora esta tendencia.
El Ayuntamiento de Miramar organiza esta jornada de atletismo popular en la que también incluye un apartado para los más pequeños, ya que desde las 17 horas está previsto que se disputen las carreras de las categorías de menores.
Como en cada prueba del Circuit Safor Valldigna, las clasificaciones se establecen por categorías: júnior, senior y veteranos (desde la A hasta la G), tanto en hombres como en mujeres.
Hace un año, la carrera estuvo dominada por Juan Vidal, del CD Restaurante el Quijote, mientras que en mujeres se impuso María Isabel Ferrer, del Club de Córrer Camallaes Parsifal de l'Alqueria de la Comtessa.
