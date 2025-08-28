"Rarezas" en el caso de los caballos del Ayuntamiento de Oliva

El Ayuntamiento de Oliva ha constituido la comisión que va a investigar el caso de la venta ilegal de alfalfa, pienso y paja adquirida por el consistorio para el mantenimiento de los caballos que fueron incautados a un hombre detenido por la Guardia Civil y acusado de maltrato animal.

La comisión, como pidieron los grupos de la oposición, ha quedado presidida por la concejala Rosa Pous, de UCIN, partido que, con dos concejales, integra el Gobierno local junto a los diez ediles de Projecte Oliva (PRO). Pous ha asumido el cargo con la resistencia de PRO, la formación de la alcaldesa, Yolanda Pastor, que consideraba lógico ostentar la dirección del grupo que va a determinar todos los detalles de este suceso y, sobre todo, si se han producido ilegalidades que se tienen que depurar. La oposición, y también UCIN, sin embargo, creen que la concejala implicada en este caso, Maria Bertomeu, es de PRO y, por lo tanto, lo conveniente es que la investigación esté dirigida por una persona de otra formación política.

La comisión que preside Pous ha quedado integrada por la propia alcaldesa, en representación de PRO, y los portavoces del PSPV, Ana Morell, Compromís, Yolanda Navarro, y PP, Germán Salazar. Según Pous, la primera reunión tendrá lugar el lunes próximo, a las 11 de la mañana, y señala que la intención es "conocer de primera mano todo lo que ha sucedido".

A preguntas de este periódico, Rosa Pous ha reconocido que "es un poco raro" que, a pesar de que la alcaldesa destituyó de todos sus cargos en el Gobierno local a la concejala Maria Bertomeu, tanto ella como su pareja, el acusado de la venta ilegal de material comprado por el ayuntamiento, sigan, a día de hoy, al cuidado de los caballos incautados. "Este es un tema que se va a solucionar pronto", añade Pous, dejando entrever que una de las primeras peticiones de la comisión recién constituida será justamente apartar a Bertomeu y a su pareja de la cuadra en la que se encuentran los animales.

También la concejala socialista Ana Morell se ha pronunciado sobre este aspecto y sobre los primeros pasos de la comisión de investigación. Morell ha señalado que lo primero que pedirá el lunes próximo son todas las facturas abonadas por el ayuntamiento en concepto de veterinarios, pienso y otros productos para el cuidado de los caballos. "Las he pedido dos veces y no nos las han facilitado", indica la portavoz socialista, quien también criticó que, comprobadas las irregularidades cometidas, Maria Bertomeu y su pareja sigan desempeñando la función del cuidado de los caballos.

Toda esta historia surgió cuando un vecino de Oliva, que es policía local en otra localidad valenciana, denunció los hechos. Según aportó con datos y documentos, el cuidador de los caballos, puesto por Maria Bertomeu, que era concejala de Medio Ambiente y Bienestar Animal, le cobró por la venta de productos que, posteriormente, supo que eran pagados por el ayuntamiento. El hombre entonces optó por presentar un escrito de denuncia al consistorio y, comprobados los hechos, la alcaldesa trasladó a la Guardia Civil por si eran constitutivos de delitos.