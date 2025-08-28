Renace el fútbol sala federado en Tavernes de la Valldigna una década después

El fútbol sala renace en Tavernes de la Valldigna diez años después. El Athletic la Vall CF toma el testigo del desaparecido Vall d'Alfàndech y contará con un equipo federado amateur en la segunda regional.

El equipo ha quedado encuadrado en el grupo II de dicha categoría y sus rivales serán New Benifaió 2020 FC, JP Sport Club "A" (Valencia), Favara CFS, CD Corbera, FS Alberic, CD Nuestra Señora del Socorro "A" (Valencia), CF Llutxent, CFS l'Olleria La Vall d'Albaida "B", CD La Pobla del Duc "B", Inter Xàtiva CFB, CD Inter de Chella, CFS Aliança Quiart de Poblet "C", CD l'Alcúdia de Crespins, CDU Barri del Crist "A" (Valencia), FS Sueca "B", CD Maguen Alfafar FS "B" y UD Castellonense.

El Athletic la Vall CF nace de un grupo de amigos a los que les une la misma pasión por el fútbol sala y han creado un equipo con el mismo nombre que el club de fútbol de la localidad, pero cada uno con su infraestructura y gestión.

Los objetivos y proyectos son ir poco a poco "adaptándonos a la categoría, que no será fácil, a pesar de que algunos jugadores ya han jugado tiempo atrás y tenemos a varios más jóvenes con mucha ilusión", explican Álvaro Piera y Carles Climent capitán y promotor del equipo, respectivamente.

Añaden los representantes del nuevo equipo que "esperamos consolidarnos y que tengamos una larga trayectoria. Ilusión tenemos de sobra".

Los entrenamientos empezaron hace quince días a las órdenes de un exjugador de Carcaixent con gran experiencia, Boris Piera, y el 13-14 de septiembre arranca el campeonato de liga. El primer rival del Athletic la Vall CF será el CD Inter de Chella en el Pavelló Carlos Pellicer de Tavernes.