20 años de activismo LGTBI en la Safor

La reacción de sectores conservadores a la ley del matrimonio igualitario, aprobada el 30 de junio de 2005 por el Congreso, fue uno de los factores que impulsó el nacimiento en Gandia del Col·lectiu de Lesbianes, Gais, Transsexuals i Bisexuals de la Safor-Valldigna (CLGS). El Foro Español de la Familia convocaba acciones de protesta, los obispos salían a la calle, y el PP presentó un recurso al Constitucional, si bien el tribunal acabó avalando la reforma del Código Civil años después, en 2012.

Primera sede de CLGS en la calle Santa Clara, en 2006. / Levante-EMV

«Frente a esa amenaza muchos decidimos dar un paso al frente y actuar desde donde pudiéramos para defender nuestros derechos y afianzar los avances conseguidos», recuerda Carlos Carrillo, segundo presidente de CLGS, ahora que se cumplen 20 años de la asociación. Y en ese clima de polarización un grupo de jóvenes fundó por primera vez un colectivo homosexual en Gandia. Ya estaba Lambda, en València, pero tenía poca repercusión en la Safor.

Pub Joker. / Levante-EMV

El origen de CLGS hay que situarlo en un pub de ambiente de la playa gandiense, el mítico Joker, que estuvo abierto entre los años 2003 y 2009, y hasta la fecha ha sido la única y más longeva experiencia de un local de este tipo en Gandia. Surgió de un grupo de amigos que frecuentaban el pub y que inicialmente no se conocían:Juan Carlos Escudero, Salva Faus (que fue el primer presidente), Mercedes Alcudia, Miquel Aleixit y Carlos Carrillo. El acta de constitución se firmó en el mismo pub, en la madrugada del 18 de septiembre de 2005.

Primera vez que CLGS participó en la manifestación del Orgullo de València, en 2008. / Levante-EMV

La implantación del colectivo dio a Gandia una visibilidad poco habitual en ciudades medias de la Comunitat Valenciana. Pronto el trabajo realizado obtuvo su recompensa. En mayo de 2007 se celebró la primera Trobada de Joves LGTB del País Valencià.

Y los días 5 y 6 de abril de 2008 la FELGTB organizó en Gandia, concretamente en el hotel Don Pablo de la playa, los XX Encuentros Estatales con representantes de todos los colectivos. Entre otros debates se decidió el lema de la manifestación del Orgullo que se celebraría al año siguiente en Madrid, «Por la visibilidad lésbica». Allí acudieron activistas como Pedro Zerolo, que por aquél entonces era concejal socialista en Madrid.

La asociación también impulsó la fiesta Gandia Beach Pride, actuaciones en la playa en junio con motivo del Orgullo. Se celebraron seis ediciones, entre 2006 y 2010, y 2016, y llegaron a actuar artistas como Malena Gracia, Pupi Poisson o un joven DJ Suri que después despuntaría en la escena nacional.

Gandia Beach Pride de 2010. Al fondo, DJ Suri. / J.C.

Las primeras campañas de CLGS fueron muy impactantes, como la que presentaba a tres parejas diferentes, una de lesbianas, otra de gays y otra bisexual, compartiendo la misma cama. Se prestaron para la foto personas de la comarca, cosa que le dio un valor añadido y mayor repercursión.

Primera campaña de CLGS en 2006. / Levante-EMV

Otra fue la del «voto rosa», muy frecuente en la España de aquélla época cuando se acercaban las elecciones, obligando a los partidos a nivel local a posicionarse sobre políticas LGTBI. «Per Falles no cantem Maricón el que no bote», «Educant per la ciutadania», «La Liga arcoíris», o «Converses amb orgull» fueron algunas más.

Toni Poveda, Luisa Notario, Carmen Montón y Carlos Carrillo en 2010. / Levante-EMV

En Gandia también se gestó en el año 2006 «Lo que surja», la primera serie gay española para internet que ideó un grupo de chicos, algunos estudiantes del campus.

Pero en 2011 el colectivo entra en una etapa de líos internos por egos personales y descuadres en la contabilidad. Los hechos coinciden con la llega al gobierno local del PP, que complica la situación recortando subvenciones. Además, era un contexto de crisis económica en España donde muchos colectivos que habían nacido con el mismo entusiasmo y propósito que CLGS se desactivaron.

En 2015 la izquierda recuperó el poder en Gandia y trató de ayudarles, pero la asociación apenas tenía entonces gente implicada. La situación cambió a partir de 2020 con la entrada de Ximo López como coordinador. Hoy, tras el paréntesis de la pandemia, CLGS vive un nuevo renacer gracias a una mezcla de gente joven y veteranos. Como asignaturas pendientes queda recuperar el grupo de chicas y volver a la FELGTB, aunque esto último está en trámite.

En estos 20 años los presidentes de la asociación han sido los siguientes: Salva Faus (2006 a 2008), Carlos Carrillo (2008 a 2011), Juan Carlos Escudero (2012 a 2013, y de 2014 a 2015), Alexia Herranz (2014 y de 2017 a 2020), Javier Argento (2016 a 2017) y Ximo López desde 2020 hasta la actualidad.

Grupo coordinador 2015-17. / Levante-EMV

Las agresiones y ataques homófobos hacia CLGS, sus miembros, la sede o sus actividades, han sido una constante desde la creación del colectivo. En junio de 2007 ya se produjeron las primeras por parte de jóvenes de estética neonazi; y hubo otra en julio del mismo año contra activistas que se dirigían a la Gandia Beach Pride. En el primero de ellos, dos de los atacantes fueron condenados en un juicio de faltas a una multa.

La lista de agravios desde los inicios sería larga de relatar. Pero si hay una que dolió especialmente fue el asesinato de Javier Abil Orpegui, de 44 años, en mayo de 2014. Hubo cuatro detenidos, de los cuales un hombre de origen lituano fue condenado a una pena de 16 años de prisión, que sigue cumpliendo.

El colectivo se implicó con este caso y arrancó el compromiso del ayuntamiento, siendo alcaldesa Diana Morant, de aprobar una declaración institucional en 2021 reconociendo a Abil como «víctima de la homofobia», dedicarle una placa, ubicada en el Centre Social Marcel·lí Pérez, y además organizar cada año, desde 2022, unas jornadas contra la LGTBIfobia que llevan su nombre.

Inauguración de la placa en honor a Javier Abil en el centro social del Grau, 2022. / Levante-EMV

Un avance ha sido el apoyo de los ayuntamientos de la Safor, más allá de la ciudad de Gandia. «Y también Potries, que desde el primer momento estuvo muy comprometido con la causa y las políticas LGTBI», puntualiza Salva Faus. Como ejemplo, en junio de 2010 sólo cinco municipios izaron en sus consistorios la bandera LGTBI el día del Orgullo. Hoy todos los municipios lo hacen, incluso con una programación específica.

Que los gobiernos locales hayan asumido la reivindicación LGTBI al menos desde un plano institucional es sin duda un gran paso pero también está el riesgo de que el activismo caiga en la complacencia, en la subvención fácil y por tanto la desmovilización.

Actuales integrantes en una imagen reciente en el paseo de les Germanies. / J.C.

¿Hacia dónde se debería orientar su acción CLGS en el futuro? Carlos Carrillo considera que la esencia del colectivo debe ser la misma: "seguir dando visibilidad a todas las personas LGTBI y trabajar con administraciones y partidos, salvo los que fomenten la discriminación, para exigir igualdad y proteger nuestros derechos a ser y vivir libremente". Añade que hoy "el principal desafío son los discursos y políticas del odio, que la ultraderecha está alimentando, es un riesgo cierto que hay que evitar a toda costa".

Veinte años después, el balance es positivo. Sólo hay que ver las redes sociales de CLGS para comprobar su frenética actividad y los vínculos con otros colectivos de las comarcas centrales. La asociación es hoy un espacio de apoyo emocional, debate, cultura, ocio y denuncia de casos de homofobia.

CLGS conmemorará su 20 aniversario con una exposición en la Sala Tossal, abierta del 5 de septiembre al 10 de octubre. La inauguración será el día 18 a las 20 horas. Además, las IV Jornadas Javier Abil, donde también colabora la Concejalía de Igualdad, se celebrarán el 19 de septiembre a las 17.30 h en la Casa de la Cultura.