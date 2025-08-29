El grupo de Gandia, Holistiks, lanza el nuevo sencillo "Todo es igual"

El grupo gandiense, Holistiks, lanza su nuevo tema musical "Todo es Igual", una canción que habla de esa sensación que muchos comparten: como si todo fuera una copia de una copia, los días se mezclan y nada sorprende.

Con una producción envolvente, estribillo nostálgico y letras que invitan a la introspección, "Todo es Igual" no es solo una canción, sino un manifiesto emocional. En ella, Holistiks reflexiona sobre la rutina, la pérdida de sentido en lo cotidiano y la lucha por encontrar autenticidad en un mundo que parece haberlo visto todo.

"Queríamos hacer algo que sonara honesto, sin disfrazarlo. No es una canción feliz ni triste, es más bien un reflejo de lo que se siente cuando todo se aplana", dicen desde la banda de Gandia.

Fiel a su estilo, Holistiks logra equilibrar el minimalismo sonoro con una profundidad lírica que conecta con una generación que se enfrenta a la saturación de estímulos y a la homogeneidad emocional.

En este tema participan músicos locales, como Andreu Juan y Marc Requena a la percusión, creando una comunidad musical muy grande.

Este lanzamiento no forma parte de ningún EP ni álbum. "Todo es Igual" llega como un sencillo, pensado para conectar en este momento, sin necesidad de encajar en un proyecto mayor. Está disponible en todas las plataformas digitales.