Nuevo reconocimiento internacional para el documental "El Aliento del Ullal"
El proyecto creado para concienciar sobre la defensa del espacio protegido del Ullal y la Marjal de Gandia es premiado en el Humro Cinema de Nepal.
Salva Talens Carbó
"El Aliento del Ullal", dirigido por Luis Emilio Cáceres Linares, vio la luz en junio de 2024, fruto de la sinergia entre el director y la causa de la plataforma "El Aliento del Ullal", nacida para alertar sobre el impacto negativo que se deriva del proyecto de construcción del camping de lujo previsto junto al paraje protegido del Ullal.
Hasta el momento, el trabajo audiovisual ha sido reconocido con el Premio Impacto Social en el Festival Activist Without Borders de Reino Unido, con el Premio Best Sound Film en el Festival de cine Cinestesya de Portugal, con una Mención especial en la 5ª edición del Festival Intenacional de Cine Animal y Ambiental de México y diversas selecciones en festivales cinematográficos de Rusia, USA, Italia, Colombia, Argentina y Uganda. A todos ellos se suma el premio recibido recientemente en el Humro Cinema de Nepal.
En el documental han intervenido expertos reconocidos en biología, educación medioambiental, agricultura ecológica, ingeniería de montes, activismo, biodiversidad e historia medieval.
A través de sus intervenciones, acompañados de unas bellas imágenes y de una evocadora banda sonora creada especialmente para este proyecto, se construye un interesante mosaico que revela el valor incalculable del entorno protegido del Ullal y la Marjal de Gandia.
