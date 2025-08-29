Pastisseria Tano vuelve al centro de Gandia el 1 de septiembre
La dirección de la empresa anuncia la apertura en la antigua Casa del Pintor en la Vilanova
Salva Talens Carbó
Era un secreto a voces, pero no se sabía el día. Tano vuelve al centro de Gandia años después del cierre de sus establecimientos en la ciudad. La histórica firma anuncia la apertura del nuevo local este lunes, 1 de septiembre.
Por fin ha llegado el momento. Después de mucho tiempo, se indica en el comunicado de Tano, abrimos de nuevo las puertas en el centro de Gandia, en la zona de la Vilanova (calle Sant Francesc de Borja).
Han sido meses de espera y de ilusión compartida, por lo que "estamos muy felices de poder reencontrarnos con todos vosotros en el corazón de la ciudad".
Desde Tano se agradece la paciencia que han tenido los clientes y su cariño "hacia nosotros que nos habéis mostrado durante todo este tiempo. Sin vosotros, Tano no sería lo mismo".
Pastisseria Tano tiene desde hace varios años un negocio abierto enfrente del Hospital Francesc de Borja, que ha tenido una gran acogida desde su apertura.
Suscríbete para seguir leyendo
- La maldición del tren Gandia-Dénia
- El Consell desencalla la mayor inversión de Oliva que generará más de 500 empleos
- Joaquín abandona la huelga de hambre en Gandia
- Protesta en Gandia «Prefiero morirme yo antes de que me maten de hambre»
- Gandia acelera el ensanche de Santa Anna que creará 30.000 m2 de comercios
- Teresa Borràs acepta ser la Fallera Mayor de Oliva
- La Safor: Poner el hombro por solidaridad
- Fira i Festes de Gandia 2025: Los conciertos del Parc de la Festa son gratis