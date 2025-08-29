Pastisseria Tano vuelve al centro de Gandia el 1 de septiembre

Era un secreto a voces, pero no se sabía el día. Tano vuelve al centro de Gandia años después del cierre de sus establecimientos en la ciudad. La histórica firma anuncia la apertura del nuevo local este lunes, 1 de septiembre.

Por fin ha llegado el momento. Después de mucho tiempo, se indica en el comunicado de Tano, abrimos de nuevo las puertas en el centro de Gandia, en la zona de la Vilanova (calle Sant Francesc de Borja).

Han sido meses de espera y de ilusión compartida, por lo que "estamos muy felices de poder reencontrarnos con todos vosotros en el corazón de la ciudad".

Desde Tano se agradece la paciencia que han tenido los clientes y su cariño "hacia nosotros que nos habéis mostrado durante todo este tiempo. Sin vosotros, Tano no sería lo mismo".

Pastisseria Tano tiene desde hace varios años un negocio abierto enfrente del Hospital Francesc de Borja, que ha tenido una gran acogida desde su apertura.