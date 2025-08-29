Sobre la polèmica dels cavalls custodiats d'Oliva
"Els animals necessiten que algú alce la veu per ells, i jo no callaré siga o no siga regidora, com sempre he fet"
Maria Bertomeu Mena
Quan vaig assumir la responsabilitat de la Regidoria de Benestar Animal de l'Ajuntament d'Oliva, vaig fer una promesa molt clara: posar sempre el benestar dels animals per damunt de qualsevol altra consideració.
En el cas dels cavalls incautats, no vaig mirar ni la incomoditat que poguera generar, ni el soroll mediàtic. Vaig mirar uns animals que necessitaven atenció urgent, menjar i cures veterinàries entre altres. I per tant, vaig actuar.
Gràcies a eixa actuació, hui eixos animals estan millor, més sans i en unes condicions dignes. Aquest és el resultat real de la meua feina.
Però, malauradament, en lloc de reconéixer la tasca feta, s’ha volgut utilitzar aquest cas per qüestionar-me, per desacreditar-me i per acusar-me d’una activitat de venda del menjar d’aquests cavalls, la qual, evidentment ni he fet ninguna actuació delictiva ni tampoc m’he lucrat.
L’Ajuntament va remetre l’assumpte a la Guàrdia Civil i va prendre mesures irreversibles que han causat danys i perjudicis, sense esperar cap resolució i contravenint la pressumpció consitucional d’inocència. Tot, basant-se en la denúncia d’un particular —que no és policia local d’Oliva— amb una animadversió manifesta cap a mi.
Em reserve el dret d’emprendre totes les accions legals necessàries per defensar el meu honor i el meu bon nom.
La política, amb la seua immediatesa, no pot substituir el veredicte d’un jutge, que és qui dicta sentència amb proves i imparcialitat. No podem permetre que sospites i afirmacions sense un fonament ferm pesen més que la veritat.
Per això, no tinc cap inconvenient en la creació de la comissió especial de seguiment. S’aportarà la documentació pertinent que es solicite a les administracions corresponents en el moment que pertoque. Vull que isca la veritat, que s’aclarisquen els fets i que la ciutadania tinga totes les garanties que es fa una gestió transparent i honesta.
Continue i continuaré treballant pel que sempre ha sigut la meua prioritat: el benestar dels animals i la defensa d’una gestió pública justa i transparent. Els animals no entenen de política, només entenen de cures i protecció. I això és el que he fet i seguiré fent.
I vull dir-ho clar: no permetré que cap atac personal, ni cap campanya de desprestigi, m’aparte de la meua vocació. Els animals necessiten que algú alce la veu per ells, i jo no callaré siga o no siga regidora, com sempre he fet.
