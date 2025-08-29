Proinbeni Units pel Bàsquet Gandia arranca el motor: El lunes empieza el nuevo curso

Proinbeni UpB Gandia comienza este lunes, 1 de septiembre, un nuevo curso deportivo con el arranque de los entrenamientos de pretemporada. A las 09.30 horas están citados los jugadores en el Pabellón Municipal para someterse a unas pruebas físicas. Durante toda la semana que viene se entrenará en doble sesión y el sábado, día 6, se juega el primer partido ante el CB Sueca de Tercera FEB.

Todo está preparado para el inicio de la campaña 2025-2026. El entrenador, Alejandro Mesa, explica qué clase de equipo va a ser Proinbeni en la Segunda FEB: "No tenemos tanto juego interior y sí una línea exterior muy reforzada. Cambiaremos nuestro estilo para intentar jugar más abiertos, con más espacios, habrá que tirar más veces al aro contrario, jugar más fluido, con más ritmo, que se vea un juego más vistoso...".

Asegura Mesa que "todos somos optimistas ante la nueva campaña, pero cautos al mismo tiempo. Mi filosofía es ir paso a paso, aunque no vamos a coartar la ilusión de la gente, tanto de jugadores como de la afición. El objetivo es llegar a lo más alto que podamos".

Los partidos de Copa de España, confirma el técnico, son de competición oficial, pero a "nosotros nos servirán de pretemporada pura y dura. La mayoría de los equipos ya han empezado a entrenar y nosotros arrancamos un poco más tarde".

Alejandro Mesa lanza un mensaje a la afición en vísperas del comienzo de un nuevo ejercicio: "A la gente, sobre todo a los que aún no se hayan hecho socios o abonados, que lo hagan, que se sumen al proyecto. Tenemos un equipo de una categoría de primer nivel. Espero que la afición llene el pabellón y que disfrute. Los aficionados son un plus para nosotros porque los partidos de casa son vitales".