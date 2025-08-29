Subidón físico y moral ante el principal objetivo de 2025: el Mundial de Tokyo

Le hacía falta una actuación así y más aún tras el mal sabor que le dejó la carrera del pasado día 20 en Lausanne, donde solo pudo ser 8º con 13,33 bajo la lluvia. Una semana después, Quique Llopis Doménech se resarce con un 2º puesto en la gran final de los 110 metros vallas en la Diamond League (Liga Mundial de Atletismo), además de correr con la segunda mejor marca de la temporada y una de las mejores de su carrera (13 segundos y 12 centésimas).

Llopis ha demostrado este jueves, 28 de agosto, en su última competición antes de afrontar su principal objetivo del año, el Mundial de Japón (13-21 de septiembre), que está en plena forma al mismo tiempo que aumenta su crédito ante los mismos rivales o parecidos que va a tener en la cita de Tokyio.

Al atleta de Bellreguard solo le ha superado el estadounidense Cordell Tich (12,92 segundos), que ya ha bajado cuatro veces de 13 segundos esta temporada, proclamándose campeón de la Diamond League. El saforense ha sido mejor que Britt, Cunningham, Joseph o Bennet, un elenco de estrellas como él con las que se volverá a ver a mediados de septiembre en Tokyo. Hasta seis atletas había en la final con mejor marca personal que el bellreguardí y ha sido más rápido que cinco de ellos.

El tricampeón de España cuaja su mejor actuación del año en la Diamond League, tras correr para meterse en la final en las pruebas de China, Shanghái, Qatar, París y Lausanne. Podio histórico de Llopis porque nunca antes un español había llegado tan lejos, excepto el hispano-cubano y todavía plusmarquista nacional en los 110 vallas, Orlando Ortega, primer clasificado en 2019.

La fotofinish de la final de Zúrich con Llopis en segunda posición en línea de meta / Diamond League

Por tanto, gran dosis de moral la que se inyecta el vallista del Team Adidas de cara al Campeonato del Mundo en el que volverá a representar a España, el tercero en el que competirá tras los de Oregón-USA (2022) y Budapest (2023), donde solo pudo alcanzar las semifinales.

Ahora, la situación es distinta. Tras ser plata en el Europeo de Roma y 4º en los Juegos Olímpicos de París en 2024, Llopis está para todo y cuenta con la plena confianza del seleccionador nacional, Pepe Peiró, expresada públicamente esta semana con motivo del anuncio de la lista de convocados para el Mundial.

Llopis ha estado en Zurich acompañado de su entrenador, Toni Puig. Ambos volverán al Centro de Alto Rendimiento de Sant Cugat (Barcelona) donde estarán hasta el domingo, 31 de agosto, y regresarán a casa el 1 de septiembre. Pasarán el 2 de septiembre entre los suyos y con el tiempo justo para rehacer las maletas volverán a irse, esta vez a Madrid el día 3, para volar hacia el Mundial de Tokyo el día 4.

La competición de 110 metros vallas en el Mundial de Atletismo 2025 será el lunes, 15 de septiembre. 13:20 hora española son las series clasificatorias, el martes, 16 de septiembre, a las 13:40 hora española en las semifinales y el mismo martes, 16 de septiembre, a las 15:20 hora española con la final.