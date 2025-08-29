Toni Puig: "¿Cómo no vamos a estar contentos?; Ser 2º en la Diamond League es la repera"

Toni Puig, entrenador del atleta Quique Llopis, atiende al diario Levante-EMV tras la final de los 110 metros vallas de la Diamond League disputada el jueves en Zúrich.

El técnico gandiense expresa su satisfacción por la actuación del deportista: "¿Cómo no vamos a estar contentos?. Pues claro que sí, añadiendo que "quedar segundo en la final de la Diamond League es la repera, pero lo más positivo es que a Quique le queda margen de progreso para mejorar marca".

Puig destaca que "Quique hizo su segunda mejor marca de siempre, (13,12), y, como casi siempre, en una gran competición. La salida no fue la que queríamos y es un aspecto, entre otros, que hay que mejorar. Pese a todo, hizo una gran carrera".

El entrenador alaba la actuación del estadounidense Tinch Cordell, ganador de la final y campeón de la Diamond League en los 110 metros vallas tras volar, de nuevo, en menos de 13 segundos. "Su estado es espectacular y está consiguiendo estar en forma durante toda la temporada, que aún tiene más mérito", exclama el técnico.

"Nosotros seguimos a lo nuestro, haciendo las cosas a nuestra manera, que es la que nos funcionó en Roma, donde Llopis fue subcampeón de Europa, y los Juegos Olímpicos de París con ese 4º puesto", argumenta el propio Puig.

El tricampeón nacional ha demostrado en su última competición antes de afrontar su principal objetivo del año, el Mundial de Japón (13-21 de septiembre), que está en plena forma al mismo tiempo que aumenta su crédito ante los mismos rivales o parecidos que va a tener en la cita de Tokyio.

Y es que Llopis está para todo y cuenta con la plena confianza del seleccionador nacional, Pepe Peiró, expresada públicamente esta semana con motivo del anuncio de la lista de convocados para el Mundial.

Tras cerrar la Liga Mundial de Atletismo en Suiza, Llopis y Puig volvían este viernes a su lugar de concentración en el Centro de Alto Rendimiento de Sant Cugat (Barcelona), donde estarán hasta el lunes 1 de septiembre. En la tarde del mismo día 1 y tras entrenar por la mañana, regresarán a casa.

El martes 2 de septiembre tienen prevista una sesión preparatoria en pista, aunque no se sabe dónde ante la imposibilidad de entrenar en Gandia debido a las obras que se llevan a cabo en la instalación atlética municipal.

El miércoles día 3 y después de una sesión matinal de pesas en el Pabellón de Halterofilia, se desplazarán a Madrid por la tarde y el jueves día 4, finalmente, volarán a Tokyo con la primera delegación de #EspañaAtletismo.