Vuelven los años 80 a la playa de Piles; Consulta la programación

Piles acoge la Feria de los Años 80, un evento que promete ser un punto de encuentro para la diversión y la creatividad. Desde el 29 al 31 de agosto, la primera línea de la playa Norte se transformará en un vibrante espacio donde la música en directo, la gastronomía y la artesanía se unirán para ofrecer una experiencia única.

Durante estos días, los asistentes podrán disfrutar de una variada programación que incluye conciertos en vivo, karaoke y sesiones de DJ que mantendrán el ambiente festivo. Además, se llevarán a cabo talleres infantiles creativos, diseñados para que los más pequeños también puedan participar y disfrutar de la feria.

La programación de la feria / Ajuntament de Piles

La Feria de los Años 80 no solo será un deleite para los oídos, sino también para el paladar. Una selección de delicias gastronómicas estará disponible junto con un mercado de artesanía donde se podrán descubrir productos únicos y originales.