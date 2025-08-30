El "regalo" que llena Gandia de andamios

No es una plaga, sino una bendición. Aunque durante un tiempo causen molestias, obliguen a dar rodeos e invadan las aceras, los andamios que en estos momentos pueblan muchas calles de Gandia van a dar un beneficio enorme porque permiten rehabilitar edificios enteros y mejorar la eficiencia energética en las viviendas, lo que, además de generar confortabilidad, moderniza los inmuebles y los hace más atractivos.

Lo de la plaga es, en realidad, porque parece que muchas comunidades de vecinos se hayan puesto de acuerdo para ejecutar esas obras al mismo tiempo. Es exactamente así, pero tiene una causa común: las ayudas de los fondos Next Generation de la Unión Europea, gestionadas por el Ministerio de Vivienda, que han supuesto un regalo inesperado para impulsar esas actuaciones.

Muchas de las obras que ahora se ven en las calles de Gandia beneficiarias de los fondos Next Generation están subvencionadas en un 80%, lo que supone un auténtico aliciente dirigido a modernizar y poner al día cientos de viviendas y edificios construidos décadas atrás. Resulta evidente, como señalan muchos técnicos y gestores de este programa de la Unión Europea, que sin esa línea de subvenciones la mayoría de las fincas seguiría como hasta ahora.

Muy repartidas por la ciudad

Según datos facilitados por el departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Gandia, desde 2023 se han dado licencias asociadas a la rehabilitación y la eficiencia energética a un total de 16 edificios que suman 519 viviendas de todas las tipologías repartidos por toda la ciudad.

Muchos de ellos son fincas antiguas, que se construyeron con materiales hoy desfasados y que, a través de las ventanas y balcones, dejan escapar el aire y están mal aisladas, de manera que se enfrían con más rapidez en invierno y se calientan en verano. También el ruido se cuela entre las rendijas, creando un ambiente incómodo en su interior.

Un edificio con su andamio en la calle del Pintor Sorolla de Gandia. / Levante-EMV

Con estas obras los edificios se renuevan y se acondicionan para, entre otros aspectos, afrontar mejor el cambio climático en marcha que, este mismo verano, ya ha propiciado muchos días seguidos de un calor intenso que acaba por recalentar las paredes y obliga a los moradores o bien a pasar calor o bien a gastar mucho dinero en alimentar la climatización.

La ayuda Next Generation se sitúa, si duda, como el primer incentivo de este mar de andamios que sorprende a muchos gandienses. Informadas por expertos en arquitectura y empresas que también se benefician de este trabajo, las comunidades de propietarios se han lanzado a ejecutar esas actuaciones, primero contratando un equipo de arquitectos para redactar el proyecto y, después, ejecutando las obras. Todo ello aportando, en la mayoría de los casos, solo el 20% del montante total. Una media de la inversión en los edificios gandienses revela que han salido a razón de 25.745 euros por cada una de las casas.

Concretamente, solo en esos 16 edificios que concentran 519 viviendas, el dinero invertido casi alcanza los trece millones de euros, una inyección de primer nivel en renovación urbana de Gandia. En otras localidades de la Safor el efecto Next Generation también se nota, pero no tanto como en esta ciudad. Además, este proceso seguirá porque las ayudas europeas aún se pueden solicitar.

Ayudas también a obras públicas

Además de las promociones privadas que reciben subvención de los fondos Next Generation para la rehabilitación y eficiencia energética de edificios, existe otro apartado dirigido a promotores públicos que va en la misma línea.

Ahí también el Ayuntamiento de Gandia ha podido rascar varios millones de euros para acometer obras que en estos momentos están en marcha, como las Casas de Ferroviarios, o los que se iniciarán en breve en las calles Safor y Benicanena.