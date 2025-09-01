El chasquido de las bolas vuelve a oirse en la sede del Chef Amadeo Billar

El campeonato de liga de billar en categoría autonómica ya está en marcha y en la competición destacan los tres equipos del Chef Amadeo Gandia Billar Club. El club gandiense entra en escena con casi todo su arsenal: tres equipos, tres categorías, tres historias diferentes que tienen un mismo hilo conductor: la pasión por competir.

En Segunda División, el equipo A protagonizó un duelo de infarto. Cada partida fue un pulso de nervios y precisión, un ir y venir de opciones que mantenían la tensión en el ambiente. Lucas Molpeceres, Roberto Martínez, Eduardo Borja y Francisco Bravo no se dejaron intimidar y respondieron con determinación, firmando un empate que, más allá del marcador, reflejó la solidez de un grupo que tiene madera para dar guerra durante la temporada. Fue el primer punto, sí, pero también la primera declaración de intenciones.

El equipo A gandiense de Segunda Autonómica / Gandia Billar Club

La otra cara de la moneda la vivió el equipo B, en el que los jóvenes del club dieron sus primeros pasos en una liga exigente. La cita ante el Mislata fue dura y los nervios jugaron malas pasadas en momentos clave. Sin embargo, lo que quedó grabado en la retina fue la ilusión con la que Sergio Guamán, Sebastián Moreno, Álex Pastor y Gerardo Mejía encararon cada carambola. Este grupo tiene talento y ganas, y con tiempo convertirán los tropiezos en victorias.

El conjunto B de 2ª Autonómica / Gandia Billar Club

En la cima de la competición, el Chef Amadeo Gandía de División de Honor se midió al Montcada en un encuentro que tuvo aroma de gran batalla. Hubo instantes en los que la balanza parecía caer del lado gandiense, pero el billar, como la vida, se decide en los detalles. La derrota dolió, pero dejó un poso optimista: José Luis Pascual, Ausiàs Fuster, Francisco Estruch y Xavier Pascual mostraron nivel, carácter y hambre de reivindicarse en las próximas jornadas.

El arranque de temporada dejó al club con sentimientos encontrados: un empate trabajado, una derrota que esconde promesas y otra que revela todo el potencial por explotar. Pero, en conjunto, el mensaje es claro: el Chef Amadeo Gandía tiene presente y tiene futuro.

La liga apenas ha comenzado y el camino será largo, lleno de tardes de tensión, carambolas imposibles y emociones que solo el billar puede ofrecer. La afición puede ir preparando el corazón: este año, en Gandía, el espectáculo está garantizado.