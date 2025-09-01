El Circuit Caixa Popular supera de nuevo el millar de participantes en la XXXIV Volta a Peu Miramar

La sexta prueba del Circuit de Curses Populars Safor-Valldigna Caixa Popular se ha disputado este pasado sábado en Miramar. La victoria absoluta en la XXXIV Volta a Peu Miramar ha sido para Mark Tanner (@vickyfoodsathletics) con un crono de 25 minutos y 47 segundos en los 8 km de recorrido.

Daniel Jares Hinojosa (@distanceathletics) ha sido segundo de la carrera con un tiempo de 25’52’’ y Kike Roselló Hudson (@club.atletisme.gandia_alpesa ) el tercero en cruzar la línea de meta en 25’56’’

En mujeres, la triunfadora absoluta ha sido, una vez más, Maria Isabel Ferrer Castell (@camallaes_club_de_correr Parsifal) con un registro de 28’23’’, seguida de Carla Breco (@clubatletismesafor ) 29’51’’ y Reyes Moreno Barbera (@club.atletisme.gandia_alpesa ) conn 31’15’’.

La XXXIV Volta a Peu Miramar ha sido todo un éxito de participación al superarse el millar de corredores y corredoras. Al final, un total de 1.048 atletas han entrado en la clasificación.

La próxima competición del VIII Circuit de Curses Populars Safor-Valldigna Caixa Popular será la X Cursa Popular Bellreguard el sábado 13 de septiembre.

Las inscripciones, como siempre, están abiertas en la web crono4sports.es.