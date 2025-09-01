El Club de Rugby La Safor inicia los entrenamientos en todas sus categorías

Este martes, 2 de septiembre, es el día elegido por el Club de Rugby La Safor para el inicio de los entrenamientos de cara al curso deportivo 2025-2026. Dan comienzo las actividades de la escuela en todas sus categorías menores. El equipo senior ya comenzó el pasado 26 de agosto con los entrenamientos de pretemporada.

Para este curso se pretende superar el número de participantes en las categorías de escuela y consolidar el trabajo realizado en la temporada anterior de los equipos senior.

En las categorías de escuela se va a reforzar el trabajo de captación para ampliar la plantilla de jugadores, ya que sus respectivas competiciones son más exigentes y necesitan aumentar el número de integrantes para así afrontar con más determinación las respectivas competiciones federativas.

Se ha planificado una campaña de captación por los centros educativos de Gandia y la comarca de la Safor, en la que se pretende dar a conocer al mayor número de estudiantes posible el deporte del rugby y sus valores.

A partir del 2 de septiembre, todos los martes y jueves, cualquier interesado puede probar este deporte en el campo de rugby del polideportivo municipal de Gandia. La escuela abre a partir de las 18:00 h. y los entrenamientos seniors están programados a las 20:30 h.

Los responsables del Club de Rugby La Safor y de su escuela están convencidos de que esta temporada se conseguirán los objetivos marcados y así obtener mejores resultados que las anteriores temporadas.