El Club Voleibol Arenas cierra la temporada estival con el tradicional torneo de veteranos Earlyna

El Club Voleibol Arenas del Grau de Gandia ha puesto punto y final al verano con el torneo de veteranos Earlyna, como es tradicional en los últimos años.

En esta séptima temporada, un grupo de más de veinte jugadores culminaron un verano de entrenamientos con una espectacular jornada de deporte y compañerismo en la disciplina de vóley playa.

El CV Arenas fue, nuevamente, la columna vertebral organizativa junto a las empresas patrocinadoras como JPB Mediadores, Decorgandia, Earlyna, Locatec, Socorrismo Mistral o Ale Hop.

Durante toda la tarde el numeroso público presente pudo disfrutar de voleibol de alto nivel ofrecido por estos jugadores que cada año muestra un nivel competitivo más elevado.

Ahora, con este broche de oro, el club ya pone las miras en el inicio de la duodécima temporada en la que volverá a competir contra los mejores clubes a nivel nacional.