Gandia: Un siglo para la eternidad

«María Sebastián, asilada de la Beneficencia, primera enterrada en esta necrópolis». Así reza el documento que se guarda en el Arxiu Històric de Gandia que este lunes cumple un siglo y que acredita que tal día como hoy pero de hace cien años, un 1 de septiembre de 1925, esta mujer estrenaba el cementerio municipal. En ese documento se especifica que la cesión del espacio en el que va a reposar tiene carácter «perpetuo», de manera que el papel es una especie de contrato con la eternidad.

Por razones obvias, no suelen celebrarse cumpleaños de los cementerios, si bien en 1995 Palma de Gandia sí conmemoró el centenario de su camposanto parroquial con una misa por todos los difuntos y la visita al lugar de la venerada imagen del Cristo de la Salud. Gandia, sin darle más importancia, lo ha celebrado mediante la colocación de una lápida con el nombre de María Sebastián y la expresión latina «In memoriam», que reúne la misma sencillez con la que probablemente vivió su protagonista.

La memoria del cementerio de Gandia, sin embargo, da para escribir muchas páginas. Esta instalación municipal, que en estos cien años nunca ha dejado de prestar servicio, tuvo una génesis complicada. En realidad, surgió por accidente. Ahora que está de máxima actualidad el riesgo de riadas, unos años antes tuvo lugar uno de los muchos desbordamientos catastróficos del barranco de Beniopa que derribó el muro del anterior cementerio y arrastró a decenas de cadáveres aguas abajo. Hasta en el Grau de Gandia se recogieron restos humanos.

El documento del primer enterramiento en el cementerio que este lunes cumple un siglo. / Levante-EMV

Como narra el cronista local Suso Monrabal, Gandia tuvo cuatro cementerios a lo largo de su historia. Los más antiguos, el llamado «fossar» de la Colegiata, justo en el espacio situado entre el campanario y el lateral norte del templo, y el de la ermita de les Ànimes, que estuvo hasta hace poco más de un siglo en el margen izquierdo del río Serpis, donde hoy arranca el Pont Nou.

Con el paso de los años, el de la Colegiata se clausuró debido a la insalubridad y al olor que desprendían los cadáveres enterrados, mientras que el de la ermita de les Ànimes dejó de recibir difuntos a partir de la orden del rey Carlos III, dictada en 1784, que vetaba, en la medida de lo posible, la tradición de enterrar en los templos. La orden, obviamente, tardó mucho en cumplirse plenamente, como lo prueba otra disposición real de 1799, en este caso de Carlos IV, que exigía tomar en consideración aquella ordenanza.

En Gandia eso se materializó a partir de 1812, cuando el ayuntamiento acordó construir un cementerio apartado del núcleo urbano. El lugar elegido fue junto al barranco de Beniopa, muy cerca del promontorio sobre el que se sitúa la ermita de Santa Anna, que fue patrona de Gandia. El camposanto se habilitó en el margen derecho del barranco, más o menos por donde hoy discurre la calle de Pinet, pero se desconoce, por falta de documentos, cuándo fue inaugurado, si bien hay escritos que señalan que en el año 1948 ya estaba vallado.

Probablemente una dana que originó uno de los grandes desbordamientos del barranco de Beniopa puso en evidencia que la ubicación del cementerio fue desacertada. El 1 de octubre de 1901 el agua se llevó los muros, nichos y enterramientos. Fue, según narran las crónicas, una precipitación «jamás vista en Gandia siquiera por los más ancianos», lo que recuerda expresiones que también hoy se repiten cuando ocurren tragedias de esa envergadura. En el caso del barranco de Beniopa, la última fue el 3 de noviembre de 1987.

Aunque el cementerio destruido pudo ser rehabilitado, en 1888 el secretario del ayuntamiento, José Abargues, apuntó la necesidad de construir uno nuevo, dado que el de la calle Pinet se había quedado pequeño. Tuvieron que pasar más de treinta años para que esa petición se materializase y, en 1924, se aprobó el presupuesto para la nueva necrópolis, la de la carretera de Almoines, que sigue hoy activa.

El cementerio municipal, como es obvio, ha visto pasar un siglo de acontecimientos, comenzando por sus sucesivas ampliaciones para acoger a los difuntos de la creciente población gandiense. Allí, además, se registraron episodios históricos que aún colean, como los fusilamientos durante y después de la guerra civil.

El cementerio gandiense también acogió, a partir de 1965, los restos de los difuntos de Beniopa, un municipio anexionado en ese año que, casi como un castigo, sufrió el desmantelamiento del espacio donde reposaban sus difuntos. No ocurrió lo mismo con Benipeixcar, el otro pueblo anexionado en ese mismo año, que pudo conservar el cementerio, seguramente porque era de la parroquia. Es justamente ahora cuando el ayuntamiento gestiona la cesión de ese pequeño recinto, que pasaría a ser el segundo camposanto de la ciudad, si bien seguiría reservándose a los residentes del ahora distrito de Benipeixcar.

«Acabarà en la carretera d’Almoines», se suele decir entre los gandienses de pura cepa y entrados en edad para referirse, en tono jocoso, a alguien cuya salud va por mal camino y le augura poco tiempo de vida.