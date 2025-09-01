Primera petición a la comisión de investigación por la venta de alfalfa en Oliva

La primera reunión de la comisión de investigación del caso de la presunta venta irregular de alfalfa para los caballos maltratados que custodia el Ayuntamiento de Oliva, celebrada este lunes, 1 de septiembre, ha servido para que todos los miembros que conforman este órgano, representantes de los grupos municipales, instaran a la alcaldesa, Yolanda Pastor, a que releve a la concejala María Bertomeu, a quien ya retiró sus cargos y el sueldo, y su pareja, la persona investigada, de la custodia y cuidado de los animales.

La presidenta de este órgano, Rosa Pous, de UCIN, ha declarado a Levante-EMV tras la reunión que en este encuentro se ha marcado una hoja de ruta y una planificación de las próximas sesiones, que tendrán lugar cada quince días, después de la reunión de la Junta de Gobierno. Pous ha explicado que uno de los asuntos que se han tratado ha sido la petición al secretario municipal de que se unifiquen los diversos expedientes relacionados con los caballos, que están dispersos actualmente, en uno único para poder disponer de manera rápida toda la documentación antes de la celebración de la próxima comisión.

Pous fue propuesta por la oposición municipal, concretamente por Compromís, en el plenario municipal. A esta petición se sumaron PSOE, Partido Popular y también UCIN al considerar que se trata de una persona totalmente imparcial en esta causa. El encuentro ha servido para fijar las bases para el desarrollo futuro de la comisión que deberá dilucidar si se ha producido alguna irregularidad y las consecuencias que de ello se deriven en el futuro de la presente legislatura para las personas implicadas en el caso.