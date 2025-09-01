Júlia de Tavernes i Ibiza de Xeraco, campions del Trofeu Ajuntament de Castelló
Les finals es van jugar divendres passat al trinquet de la localitat de la Ribera
Salva Talens Carbó
El trio format per Iván, Raúl i el xeraquer Ibiza ha guanyat el Trofeu Ajuntament de Castelló de raspall professional masculí en derrotar Vicent de Xeraco, Paco Lorja i Momparler per 25-15 en la primera final de la jornada de divendres passat al trinquet de la localitat de la Ribera
Bona final la que van oferir els dos trios amb igualtat màxima fins al 15-15. Els blaus, perdedors, des de la resta van poder posar-se per davant i va ser el punt d'inflexió en la final perquè els rojos (campions) acabaren tancant la partida.
A continuació es va disputar la final professional de dones amb victòria d'Érika y Júlia de Tavernes de la Valldigna per 25-10 davant Maria, Natalia i Mar Alfonso.
La resto de l'Alqueria d'Asnar va causar molts problemes als seus rivals des del dau i Júlia va dominar amb molta claredat cada quinze. El trio va aconseguir sumar dos jocs davant una parella que es va mostrar molt superior.
