El mejor final posible para un verano lleno de vóley playa
El CV Gandia organiza el último torneo de la temporada estival antes de centrarse en la de pista
Salva Talens Carbó
La playa de Gandia ha vivido el último torneo de vóley playa de la temporada como colofón a un verano perfecto de competición y diversión Han sido horas y horas de deporte, risas, compañerismo y mucha pasión por el vóley playa. Desde primer ahora de la mañana hasta bien entrada la noche, la arena gandiense fue testigo de grandes jugadas, puntos espectaculares y, sobre todo, de un ambiente único que recuerda por qué se ama este deporte.
Una veintena de parejas participaron en esta edición con jugadores y jugadoras de todos los niveles, destacando el debut los alumnos adultos que demostraron todo lo aprendido en la arena.
El CV Gandia da las gracias a todos por participar y también por el esfuerzo, la energía y la sonrisa con la que se compitió. Agradecimiento que se hace extenso a las personas que estuvieron presentes para animar.
Pero el vóley no se acaba aquí… al contrario. Además de que la pretemporada de entrenamientos en pista ya ha comenzado, el CV Gandia sigue con las clases de vóley playa todos los lunes y miércoles para seguir disfrutando y mejorando.
