Oliva acabará este mes el estudio topográfico previo a la rehabilitación del Teatre Olímpia

El estudio topográfico del Teatre Olímpia en Oliva avanza a buen ritmo y está previsto que se entregue al ayuntamiento este mes de septiembre. El siguiente paso será la “modificación jurídica” de la volumetría del futuro edificio, para poder tener una caja escénica en condiciones y unas instalaciones que puedan acoger tanto obras teatrales como cine y conciertos, según informaron fuentes municipales.

La Concejalía de Urbanismo, a petición de Cultura, adjudicó el contrato de la asistencia técnica del alzado topográfico por 5.869 euros. El estudio incluye tanto el actual edificio como dos solares confrontados, que también ocupará la ampliación. El inmueble por dentro será prácticamente de nueva planta, respetándose sólo la fachada.

El alzado topográfico identificará las cotas de las rasantes de las calles y aceras existentes, así como las cotas de las rasantes de cada una de las plantas del edificio existente, situado en la calle Major, 18, incluyendo las separaciones interiores, los vacíos de puertas y ventanas y las maquinarias de instalaciones. También acotará las alturas de los umbrales, la altura interior de cadaplanta y la altura total del edificio.

Los solares donde también se realizará el alzamiento están situados en la calle de Sant Joan números 9 y 11.El límite de los solares con las paredes colindantes tendrá que especificar el límite de la propiedad y/o línea de ubicación de la medianera, su altura total y si existe algún tipo de elemento constructivo que invada el solar.

El concejal de Urbanismo, Joan Mata, apuntó que “es un edificio que por sus usos requiere un trabajo preparatorio cuidadoso y minucioso”. La concejala Teresa Tur añadió que se está ultimando el Centro Olivense, “pero no podemos olvidar nuestro Teatre Olímpia, una infraestructura básica si queremos ofrecer una programación cultural en las mejores condiciones”.

La alcaldesa, Yolanda Pastor, apuntó que el objetivo es que Oliva “tenga las instalaciones públicas que merece, y en las mejores condiciones, además de recuperar espacios de gran valor patrimonial y artístico para toda la población”.