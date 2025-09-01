Oliva comienza a prepararse para posibles lluvias intensas

Cuando llega el final del verano y comienza el ambiente otoñal, arranca, también, la época del año de mayor riesgo de lluvias torrenciales. En el Mediterráneo esos fenómenos se producen especialmente en otoño, cuando puede producirse una invasión de aire frío en altura que, en contacto con un mar a alta temperatura, puede desencadenar aquellas llamadas gotas frías con lluvias intensas y prolongadas.

Para prevenir los efectos de esos episodios, la concejalía de Agricultura del Ayuntamiento de Oliva, que encabeza Enrique Parra, ha llevado a cabo trabajos de limpieza y adecuación en varias zonas del término municipal. Estas actuaciones, que se realizan anualmente, son fundamentales para reducir el riesgo de inundaciones y mejorar la seguridad de la ciudadanía y de las actividades agrícolas.

Según ha señalado el ayuntamiento, se ha actuado en diferentes puntos, como el tramo del río Alfadalí entre el Camí Vell de Dénia y el Camí de les Bruixes, el Camí Riuet del Gorgs y el Camino de Jovades. La intervención ha consistido en la retirada de vegetación y sedimentos para facilitar el paso del agua y mejorar la accesibilidad a los caminos.

Estas tareas forman parte de un plan más amplio, puesto que el ayuntamiento continúa trabajando en otras zonas del término municipal que también requieren mantenimiento y adecuación para estar en condiciones óptimas ante posibles episodios de fuertes lluvias.

Enrique Parra, concejal de Agricultura, ha señalado que la limpieza de caminos y ríos "es esencial para prevenir problemas en épocas de fuertes lluvias", y añade que este año "hemos actuado en zonas especialmente necesitadas. Continuaremos trabajando en otros puntos del municipio para garantizar que todo el término esté preparado".