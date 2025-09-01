Pasión por los 'pastissets' en el regreso de Tano al centro de Gandia

Casi nadie se queda indiferente al pasar este 1 de septiembre por el número 59 de la calle Sant Francesc de Borja de Gandia. Lo que llama la atención no es, en este caso, su artística fachada, una de las más emblemáticas del centro de la ciudad que hasta hace unos años albergaba la conocida tienda La Casa del Pintor. Muchos curiosean y otros tantos entran directos, sin pensárselo, porque saben a lo que van. En familias, en pareja, con amigas o solos, están disupestos a aguardar unos minutos de cola si hace falta para poder adquirir uno de los productos más queridos por muchos y muchas gandienses.

En las bolsas que llevan en la mano quienes salen con la compra hecha hay variedad de clásicos, pero lo que casi todos llevan son los 'pastissets' que hicieron famosa durante décadas a la Pastisseria Tano. La marca ha regresado al lugar en el que se hizo un hueco en el paladar y también en el corazón de los y las gandienses, el Centre Històric de Gandia. La acogida no ha podido ser mejor.

Màryam Gomar y Quino Borredà, gestores del nuevo establecimiento, a la hora de la apertura / S. T. C.

A las 8 de la mañana abría sus puertas un local destinado, de momento, a despachar sus productos únicamente para llevar, aunque, como han explicado sus gestores actuales, Màryam Gomar y Quino Borredà, el objetivo es ir ampliando el servicio en los próximos meses. Y el éxito ha sido tal que tres horas después, a eso de las 11, algunos de los clientes ya salían sin haber podido llevarse el producto más famoso.

Era el caso de Paco Navarro, que señalaba a este periódico que "no he podido comprar 'pastissets' porque se han acabado". No se ha marchado de vacío, sin embargo, y ha acabado llevándose dos bocadillos. Este vecino, quien ya era cliente de la marca en su anterior etapa en el centro, asegura que "es muy bonito volverlo a tener aquí" porque "es una tradición e íbamos a comprar los productos típicos y artesanos" de esta mítica pastelería.

Pedro, otro vecino que ya era cliente anteriormente, lo tenía claro: "he ido a por los 'pastissets', que siempre me han gustado". "Para mí es el producto estrella", señalaba.

Gloria ya era asidua a los anteriores locales de Tano en el centro de la ciudad y ha acudido esta mañana porque es "un establecimiento que toda la vida ha ofrecido calidad y mantiene las recetas de siempre". En su caso ha adquirido, como no, las famosas empanadillas y alguna coca. La mujer también destaca el acierto en la elección del local, que ha quedado "muy bonito, tanto por dentro como por fuera".

El nuevo local de Tano, lleno de gente esperando su turno para comprar / Toni Álvarez Casanova

Otra clienta, Amparo Salvador, salía junto a una amiga cargada también con clásicos como el 'chocotano' y mostraba "mucha ilusión y alegría" porque "hacía falta que volvieran al centro de Gandia". En su caso, asegura que también ha sido asidua al local con el que Tano cuenta frente al hospital de Gandia, abierto hace unos años y donde ofrecen igualmente los productos de siempre.

Los responsables han abierto las puertas del nuevo Tano con una sonrisa: "estamos muy felices de poder reencontrarnos con todos en el corazón de la ciudad".