Proinbeni Units pel Bàsquet Gandia 2025-2026 se pone a trabajar
El primer equipo inicia la pretemporada en el Pabellón Municipal
Salva Talens Carbó
El equipo profesional Proinbeni Units pel Bàsquet Gandia ha iniciado este lunes, 1 de septiembre, los entrenamientos en el Pabellón Municipal. A la cita matinal ha asistido la plantilla al completo, a excepción del todavía lesionado Alejandro Requena, que se incorpora este martes.
Además, también van a participar en la pretemporada los canteranos Alejandro Arnau "Garban" y Jorge Climent, ambos seniors de primer año, y los júniors Joan Barber y Jordi Vives.
El primer equipo lo forman los bases Luis Ferrando y Carlos Hurtado; los escoltas Alejandro Requena, Kyle Greeley y Javi Soler; los aleros Gerardo Pérez, Marco Alejo y Alejandro Bellver y los ala-pívots y pívots Juanmi Molina, Juanjo Santana, Dejan Ilincic y Johan Kody.
En este primer entrenamiento se ha trabajado el aspecto físico a las órdenes del preparador, Juan Rodríguez, con la ayuda de los técnicos Alejandro Mesa, Manu Herrera y Edu Medina.
Durante esta semana, a partir de este martes, los jugadores se someterán a los pertinentes reconocimientos médicos.
