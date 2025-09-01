El retorno de Pastisseria Tano al centro de Gandia ya es una realidad

A las 8 horas de este lunes, 1 de septiembre, ha abierto sus puertas el nuevo establecimiento de la firma Pastisseria Tano en el centro de Gandia. Màryam Gomar y Quino Borredà, gerentes del negocio, han sido los encargados de levantar la persiana para empezar a dar servicio a los clientes. En principio, el local, sito en la antigua Casa del Pintor de la calle Sant Francesc de Borja, está orientado a servir comida para llevar y tomar café.

La clientela podrá encontrar los históricos "pastissets" y su gran variedad de raciones de panes rellenos o "mamelletes", pero también un gran surtido de dulces con la marca Tano como referencia.

Una imagen del interior del nuevo establecimiento / Salva Talens Carbó

La idea de futuro de los propietarios es ampliar el servicio para que la gente pueda tomarse algo en el mismo local o en la calle, pero, de momento, lo que hay es todo para llevar, incluidas raciones de platos hechos a la hora de comer.

Los responsables han abierto las puertas del nuevo Tano con una sonrisa: "estamos muy felices de poder reencontrarnos con todos en el corazón de la ciudad".

Pastisseria Tano tiene desde hace varios años un negocio abierto enfrente del Hospital Francesc de Borja, que ha tenido una gran acogida desde su apertura.