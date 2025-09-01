Segundo concurso de pesca alevín, infantil y juvenil en Gandia

El Club Deportivo de Pesca Gandia celebró el pasado domingo 31 de agosto el 2º Concurso Especial Alevín, Infantil y Juvenil, que contó con una gran acogida por parte de los más jóvenes.

El evento fue un éxito con la participación de 43 niños y niñas, con edades comprendidas entre los 4 y los 17 años, que compitieron distribuidos por categorías.

La competición dio comienzo a las 08:00 h y finalizó a las 11:30 h. El sorteo de pesqueras se realizó el viernes 29 de agosto a las 20:00 h. Al concluir el concurso, se llevó a cabo el pesaje de las capturas y posteriormente la entrega de premios, celebrada en las instalaciones del club.E

En la Categoría Alevín; Campeón: Carlos Oltra Sancho – 1.498 gramos; Categoría Infantil; Campeona: Lola Martí Giner – 2.000 gramos y Categoría Juvenil; Campeón: Gerard Vidal Miñana – 2.052 gramos

Todos los participantes recibieron trofeos y medallas, además de regalos especiales cortesía de Ale Hop, empresa colaboradora que contribuyó a que la jornada resultara aún más especial para los niños y niñas.