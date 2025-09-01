Susto en Simat por un incendio forestal en el Rajolar

Varias dotaciones del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia y del cuerpo de bomberos forestales de la Generalitat están trabjando en un incendio que se ha declarado en el barranco del Rajolar, en Simat de la Valldigna. El fuego se ha iniciado alrededor de las 15 horas y el humo era visible a decenas de metros. El aviso ha llegado desde el Observatorio del Montdúver.

En principio, el siniestro se ha categorizado como incendio de vegetación, para lo cual se han movilizado tres medios áereos, una dotación de bomberos del consorcio provinciapl con capataz forestal, dos autobombas y dos unidades de bomberos forestales y un agente. A las 16 horas ha pasado a clasificarse como incendio forestal y se ha incorporado un agente medioambiental y dos brigadas forestales del consorcio de bomberos de Valencia y se han retirado dos medios aéreos.

El alcalde, Sebastián Mahiques, confía en que el fuego pueda estar controlados en los próximos minutos y recuerda que este espacio ya sufrió varios incendios el año pasado.