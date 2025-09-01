El Teatre del Raval de Gandia presenta la nova programació per al curs 25/26
El teatre de text, d'objectes i d'ombres, els titelles, la dansa i els nous llenguatges escènics estaran complementats per altres activitats paral·leles
Comença setembre i tornem a les rutines. Les mestres tenen uns pocs dies per a preparar el nou curs abans que arriben els alumnes. S'han de organitzar les aules i les activitats a fer fora d’elles, que venen a reforçar el que s'aprèn a l'aula, o treballar continguts que moltes vegades no poden tindre cabuda dins de l'escola i al currículum escolar.
A la Comunitat Valenciana tenim nombroses possibilitats. Les arts escèniques, teatre, música, dansa, són disciplines que els nostres menuts en molts casos no estan avesats a trobar i la visita amb l’escola pot ser un gran descobriment. Al Teatre del Raval han preparat una programació ben diversa per fer d’aquesta experiència un moment especial on no falte l’aprenentatge.
Campanya escolar 25/26
Aquest any encara més el Teatre del Raval ha volgut oferir activitats per a tots els nivells educatius, cuidant molt la programació per als més menuts i ampliant la dels nivells més alts com ara ESO Batxiller i cicles formatius, oferint contingut curricular i de desenvolupament personal. Teatre d'objectes, dansa, teatre d'ombres, cinema i molt més, completen un calendari que pretén acostar la cultura als més joves. Es pot consultar tota la programació i inscriure’s en les activitats a la pàgina web de l’espai.
Infantil i primària
Per als més menuts, el calendari comença del 20 al 24 d'octubre, amb Plàstic-tic-tic, de El Triangulista (companyia resident del Teatre del Raval), una aventura d’un rodamon i el seu amic el xoriguer que tenen l’objectiu de netejar el món de plàstic i fer nous amics. Del 28 al 30 d'octubre, serà el torn Ferrament(r)es, de La República del Lápiz (una producció del teatre escalante), un homenatge a la memòria i a les nostres arrels, reforçant la idea de reutilitzar els objectes que troben a les cases velles.
Pel que fa al 6 i 7 de novembre, l’alumnat podrà gaudir del cinema d’animació amb Hola, Frida, de Karine Vézina i André Kadi, on veurem la infància de la famosa pintora Frida Kahlo, marcada per la poliomielitis, el que la va fer blanc de les burles d’alguns companys d'escola. I de l'11 al 12 de novembre estarà disponible l’espectacle de dansa Silver Drops, de Silver Drops Dansa, un viatge fascinant per l'univers de l'aigua com a fenomen natural, canviant i transformador.
Per a tancar l’any, de l'1 al 5 de desembre, estarà Babau, de Periferia Teatro, que s’aborda el tema de la difícil situació a la qual s'enfronten els fills quan han de compartir l’afecte i l’atenció dels seus pares amb un nou membre en la família. I per a donar la benvinguda a 2025, del 3 al 6 de febrer, La Maria no té por, de Disparatario, un viatge divertit i ple d'aventures basat en el llibre homònim de Francesc Gisbert, creat a partir de la popular cançó de Dani Miquel, el qual fa un repàs de les espantacriatures valencianes com ara el Butoni, la Quarantamaula, l'Home del Sac, la Bruixa Pinta o el Banyetes.
El calendari finalitza amb Apaga’m que m’encenc, de SaludArte, del 10 i 13 de febrer, que ens ajuda a trobar el camí per a conviure amb un artefacte, el mòbil, que ha vingut per a quedar-se; i Sum, de Baychimo Teatro, del 12 al 15 de maig, que ens parla de les nostres pors, els nostres desitjos i la nostra identitat, mitjançant el joc de la transformació i la deformació de l'ombra que cadascú porta dins.
ESO, Batxillerat i FP
Per als nivells d’ESO, Batxillerat i FP, estarà disponible el 5 de novembre Cowards, d'Àngel Duran Performing Arts, un espectacle guardonat amb un premi Max al seu intèrpret. L'espectacle busca qüestionar tant els models socioculturals contemporanis adquirits, així com la nostra visió enfront dels altres i que ens connecta paradoxalment amb els instints més primitius de supervivència.
Del 29 al 30 de gener, Lázaro, de Leamok, que farà la seua última representació de l’adaptació lliure del clàssic de la literatura Lazarillo de Tormes. Del 19 i 20 de febrer, l’alumnat podrà gaudir de Coral Romput, de Marina Alegre i Marc Chornet, en un escenari solament habitat per un escriptori, l'actriu reviu l'instant del poeta de Burjassot en l’impuls d'escriure. Acabem la programació per als joves del 25 al 27 de febrer amb @Rita_Trobador d’Esclafit Teatre, un reconeixement a la importància de l'aportació cultural i social de les dones al llarg de la història.
Quant al cinema, es programarà Close, de Lukas Dhont, el 15 de desembre, que explora l'amistat entre adolescents, l'homofòbia, la pressió social i l'assetjament escolar i Figuras ocultas, de Theodore Melfi, el 16 desembre, que aborda qüestions com la invisibilització de les dones al llarg de la història el masclisme i el racisme.
Les activitats complementàries
A banda dels espectacles, són especialment interessants les activitats complementàries i aquest any s'ofereixen 4. Plàstica Kusama, un taller d'art plàstic per als més menuts, inspirat en l'artista japonesa Yayoi Kusama, coneguda per plasmar formes circulars i punts de colors vibrants. Taller d'ombres, en el que l’alumnat construeix un teatre d'ombres amb els seus protagonistes, i li donarem vida en una funció molt particular. Museu a cel obert taller per a totes les edats en el que us proposem fer un recorregut pels grafitis del carrer Sant Ramon i deixar la vostra empremta.
Destaquem especialment P&P Estació espacial, que sols estarà disponible a la primavera. Es tracta d’un espectacle interactiu de la Companyia Sonora que convida a l’acció a través del joc, l’experimentació sensorial i els instruments musicals creats amb materials reciclats.
