La UE Tavernes también gana en pretemporada con los más jóvenes

Por 1-0 venció la UE Tavernes al Silla CF en un duelo amistoso de pretemporada jugado el sábado con dos equipos que se van a encontrar en la Lliga Comunitat. Joan Brines anotó el tanto del triunfo vallero, tras una asistencia de Héctor.

Lo más positivo del encuentro, como destacaba el entrenador local, Edu Palomares "Tomaca, es que en la primera parte "hemos jugado con seis jugadores menores de 20 años". Con una alineación prácticamente nueva en relación con el partido ante el Ontinyent 1931 CF de 3ª División, el equipo "roget" se mostró muy asentado en el campo. Los locales tuvieron mucho desborde por las bandas con Joan Brines y Erik y la seguridad defensiva de Moreno y Román. El trabajo en lo físico del preparador, Jesús Giménez, se nota e hizo que el Tavernes llevara la iniciativa ante un Silla dirigido por el ex jugador del Tavernes, Pomer, (muy querido por la afición vallera), que se defendió bien pero con poca llegada.

En la segunda mitad se vio a un Silla más entonado, aunque con poca llegada y es que el trabajo defensivo y en medio campo hacía que el conjunto visitante no tuviera ninguna ocasión clara, mientras que al equipo vallero le falto en algunas fases continuidad. Jugó el juvenil Marc Gómez, uno de los jugadores con más proyección en la cantera vallera.

Resultado justo, aunque corto y lo positivo que el equipo pelea, lucha y se adapta a los cambios del mister.

El equipo vallero jugará el miércoles en el Municipal contra el Alboraia y el sábado en Carcaixent. El jueves el juvenil A contra el At. la Vall.